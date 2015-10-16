جزئیات حمله موشکی یمن به پایگاه «مشیط»/ کشته شدن ۶۶ افسر سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاتحادپرس، منابع امنیتی یمن اعلام کردند حمله موشکی روز گذشته ارتش یمن به پایگاه سعودی مشیط خسارت مالی و جانی بسیاری را برای عربستان به همراه داشته است به طوری که پس از این حمله به مدت ۸ ساعت شعله های آتش در این پایگاه زبانه می کشید.

بنا بر اعلام این منابع، آمار اولیه از میزان خسارت هایی که به سعودی ها در این عملیات وارد شده است بالغ بر انهدام ۱۷ جنگنده «اف ۱۶»، ۹ بالگرد آپاچی و مقادیر زیادی سلاح بوده است. در رابطه با تلفات جانی نظامیان سعودی نیز باید گفت که در این حمله موشکی ۶۶ افسر کشته و ۲۹۹ نفر زخمی شده اند.

همچنین ۸۳ نفر از کسانی که در پایگاه مشیط فعالیت می کردند و همچنین دو فرمانده بلندپایه کشته شده اند. گفتنی است ارتش یمن صبح روز پنجشنبه پایگاه نظامی مشیط را هدف یک فروند موشک اسکاد قرار داد. این حمله با دقت و هدف گیری عالی انجام شد.