عفب ماندگی بهداشتی در آبادان و خرمشهر در شان مردم نیست

ایرج حریرچی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از بیمارستان ولی عصر خرمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود نیرو در بیمارستان های خرمشهر و آبادان، این مشکل را معضلی متداول در تمام کشور خواند و اظهار کرد: کمبود پرسنل یکی از مشکلاتی است که در کل کشور وجود دارد که ما برای رفع این مشکل در برخی مناطق، یک سری نیروهای متخصص را به طور جداگانه به مناطق محروم اعزام می کنیم.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت و درمان برای افزایش تعداد پرستاران نیز تدابیری را اتخاذ کرده است، تصریح کرد: برای نیروی های پرستار نیز راه حل های موقتی در نظر گرفته شده است و هم درصدد انجام اقداماتی در راستای افزایش پذیرش رشته پرستاری در دانشگاه ها هستیم.

قائم مقام وزیر بهداشت و درمان، آمار دقیقی را برای تزریق نیرو به سیستم بهداشت و به ویژه بیمارستان ها تعیین نکرد و گفت: اینک نمی توان زمان دقیقی را برای این کار تعیین کرد اما امیدواریم ظرف یکسال یا بیش از یکسال این اقدامات نتیجه بخش شود.

حریرچی، همچنین با اشاره به تاخیر شش ماهه پرداخت مطالبات پرسنل مجموعه بهداشت و درمان اظهار کرد: در بحث پرداخت مطالبات، یک تاخیر شش ماهه داریم که از این بابت شرمنده پرسنل هستیم اما به نسبت گذشته که تاخیرهای ۱۴ ماهه در پرداخت مطالبات معمول بوده است، اقدامات خوبی انجام شده است و به طرز معنی داری این تاخیرات کاهش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به بازدیدهای انجام شده خود در خرمشهر و آبادان اظهار کرد: در خرمشهر و آبادان نسبت به گذشته تغییرات مثبتی رخ داده اما با وجود این، میزان تغییرات، نسبت به شان مردم خرمشهر و آبادان به میزان قابل توجهی عقب هستیم.

قائم مقام وزیر بهداشت و درمان گفت: کارهای انجام شده در بیمارستان شهید بهشتی آبادان اعم از تکمیل بخش ها و افزایش تعداد پزشک متخصص به میزان قابل توجه از جمله کارهای بزرگی است که در این راستا انجام شده است.

حریرچی عنوان کرد: اقدامات مناسبی نیز در خصوص ارتقا سطح بیمارستان های منطقه از جمله شهرستان خرمشهر انجام شده است که می توان به ساخت بیمارستان، ساخت کلینیک ویژه، ساخت اورژانس جدید اشاره کرد.

علیرضا آموزنده رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، کامران سالمی مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر و سایر معاونین و مسئولان حوزه بهداشت و درمان شهرستان های آبادان و خرمشهر خدادادی را در این بازدید همراهی می کردند.

تعداد پرسنل، میزان تجهیزات، عملات عمرانی و ساخت و سازهای و سایر اقدامات انجام شده در بحث هتلینگ، نوع و نحوه ارائه خدمات از جمله محورهای مورد تاکید ققائم مقام وزیر بهداشت و درمان در بازدید خود از این مرکز درمانی بود.

در این بازدید که با دیدار چهره به چهره با پرسنل بیمارستان ولی عصر(عج) خرمشهر نیز همراه بود، مشکلات این افراد نیز رصد شد. مشکل کمبود نیرو و تاخیر در پرداخت مطالبات از مهمترین درخواست پرسنل این بیمارستان از قائم مقام وزیر بهداشت و درمان بود.