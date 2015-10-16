سهراب مردای و بهداد سلیمی در اوزان ۱۰۵ و فوق سنگین صدرنشین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون وزنه برداری، در روز دوم و پایانی رقابتهای هفته دوم لیگ برتر وزنه برداری ۱۴ وزنه بردار در قالب دو دسته ۱۰۵ و ۱۰۵+ کیلوگرم به روی تخته رفتند که در پایان سهراب مردای و بهداد سلیمی از یاسین پیشرو قم عناوین صدرنشینی را از آن خود کردند.

سهراب مردای که در دسته ۱۰۵ کیلوگرم رقابت نزدیکی با سعید محمدپور، نواب نصیرشلال و عماد باقری داشت در نهایت با مهار وزنه های ۱۸۰ کیلوگرم در یکضرب و ۲۲۹ کیلوگرم در دوضرب، با حدنصاب مجموع ۴۰۹ کیلوگرم عنوان صدرنشینی را به دست آورد. در این وزن عماد باقری نماینده تیم ذوب آهن هم با رسیدن به حدنصاب مجموع ۴۰۹ کیلوگرم عملکرد خوبی داشت، اما به دلیل اختلاف وزن، بعد از سهراب مرادی در مکان دوم ایستاد.

نواب نصیرشلال دیگر ملی پوش ایران که با دوبنده تیم ملی حفاری در رقابتهای لیگ حضور دارد نیز وزنه های ۱۷۶ کیلوگرم در یکضرب و ۲۱۷ کیلوگرم در دوضرب را بالای سر برد و با حدنصاب مجموع ۳۹۳ کیلوگرم سوم شد. نواب در یکضرب وزنه ۱۸۲ و در دوضرب وزنه های ۲۳۳ و ۲۳۴ کیلوگرم از دست داد تا در کورس رقابت با دیگر مدعیان این وزن در مکان سوم قرار بگیرد.

در این وزن سعیدمحمدپور دیگر وزنه بردار ملی پوش هم حضور داشت که در حرکت یکضرب از ناحیه آرنج دست چپ دچار آسیب دیدگی شد.

حمله بهداد سلیمی به رکورد دنیا

اما در دسته فوق سنگین همه نگاه ها به بهداد سلیمی، وزنه بردار تیم یاسین پیشرو دوخته شده بود تا در فاصله ۳۴ روز تا آغاز رقابتهای جهانی در رکوردگیری تیم ملی قدرتنمایی کند.

قهرمان المپیک ۲۰۱۲ لندن در حرکت یکضرب کار خود را با مهار وزنه ۲۰۵ کیلویی آغاز کرد و با همین وزنه عنوان صدرنشینی را برای تیم یاسین پیشرو به ارمغان آورد. بهداد در ادامه وزنه وزنه ۲۱۲ کیلویی را انتخاب کرد که نتوانست آن را مهار کند. انتخاب سوم کادر فنی برای سلیمی هم وزنه ۲۱۷ کیلوگرمی بود اما تلاش بهداد برای حمله به رکورد دنیا بی نتیجه بود.

این وزنه بردار در حرکت دوضرب هم درهمان اولین حرکت با مهار وزنه ۲۴۵ کیلوگرم عنوان صدرنشینی را از آن خود کرد. سلیمی در ادامه برای مهار وزنه ۲۶۰ کیلوگرمی روی تخته آمد اما نتوانست این وزنه را به روی سینه بکشد. به این ترتیب سلیمی با رکورد مجموع ۴۵۰ کیلوگرم عنوان صدرنشینی دسته فوق سنگین را به دست آورد تا از امروز برای حضور در رقابتهای جهانی آمریکا آماده شود.

در این وزن بهادر مولایی، دیگر وزنه بردار ملی پوش کشورمان و هم‌تیمی بهداد در یاسین پیشروی قم با رسیدن به حدنصاب مجموع ۴۱۳ در مکان دوم ایستاد و مهدی میرزایی از نیروی زمینی با حدنصاب مجموع ۴۰۵ کیلوگرم سوم شد.

رده بندی نهایی دسته ۱۰۵ کیلوگرم مسابقات وزنه برداری هفته دوم لیگ برتر:

۱- سهراب مرادی (یاسین پیشروی قم): یکضرب ۱۸۰، دوضرب ۲۲۹، مجموع ۴۰۹ کیلوگرم

۲- عماد باقری (ذوب آهن): یکضرب ۱۹۱، دوضرب ۲۱۸، مجموع ۴۰۹ کیلوگرم

۳- نواب نصیرشلال (ملی حفاری): یکضرب ۱۷۶، دوضرب ۲۱۷، مجموع ۳۹۳ کیلوگرم

۴- علی دشمن زیاری (عقاب نیروی هوایی): یکضرب ۱۶۹، دوضرب ۱۹۵، مجموع ۳۶۴ کیلوگرم

۵- میلاد پوررشنو (مناطق نفت خیز جنوب): یکضرب ۱۵۵، دوضرب ۱۹۰، مجموع ۳۴۵ کیلوگرم

۶- روح اله احمدی فرد (رعد پدافند هوایی): یکضرب ۱۵۰، دوضرب ۱۷۰، مجموع ۳۲۰ کیلوگرم

رده بندی نهایی دسته ۱۰۵+ کیلوگرم مسابقات وزنه برداری هفته دوم لیگ برتر:

۱- بهداد سلیمی (یاسین پیشروی قم): یکضرب ۲۰۵، دوضرب ۲۴۵، مجموع ۴۵۰ کیلوگرم

۲- بهادر مولایی (یاسین پیشروی قم): یکضرب ۱۷۱، دوضرب ۲۴۲، مجموع ۴۱۳ کیلوگرم

۳- مهدی میرزایی (نیروی زمینی ارتش): یکضرب ۱۷۷، دوضرب ۲۲۸، مجموع ۴۰۵ کیلوگرم

۴- رامین ربیعی (عقاب نیروی هوایی): یکضرب ۱۹۵، دوضرب ۲۰۹، مجموع ۴۰۴ کیلوگرم

۵- امیرحسین ناظم الرعایا (ذوب آهن): یکضرب ۱۷۱، دوضرب ۲۱۰، مجموع ۳۹۱ کیلوگرم

۶- محمد کرمزاده (ملی حفاری): یکضرب ۱۵۵، دوضرب ۲۱۰، مجموع ۳۶۵ کیلوگرم

۷- مسلم سپهری (رعد پدافند تهران): یکضرب ۱۴۵، دوضرب ۱۷۰، مجموع ۳۱۵ کیلوگرم