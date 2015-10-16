تسلط استکبار بر کشورهای اسلامی نتیجه ترک امربه معروف است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد حجتی در خطبه های عبادی سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر گفت: اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر به حدی است که از ابتدا تا انتهای قرآن کریم به آن اشاره شده و هدف قرآن از این اشاره اصلاح جامعه در قالب امر به معروف و نهی از منکر است.

وی افزود: آمرین به معروف و ناهیان از منکر باید در انجام این فریضه الهی شرایط خاصی را رعایت کنند و به قدرت انجام، توانایی، آشنایی، منطق، اخلاق، روش و آیین کاملا آگاه باشند.

خطیب جمعه موقت کرمانشاه تاکید کرد: عامر به معروف و ناهی از منکر باید بداند در چه قالبی کار کرده و چه الفاظی را به کار می برد.

ضرورت تذکر لسانی در جامعه

وی با بیان اینکه بهترین راه انجام امر و نهی دینی، روش عملی آن است گفت: البته تذکر لسانی نیز کمتر از این روش نیست و می تواند موثر باشد.

آیت الله حجتی با بیان اینکه آیات زیادی از قرآن اختصاص به انجام این فریضه الهی دارد گفت: به فرموده رسول خدا (ص)، تمام تعالیم اسلامی و احکام الهی در کف یک ترازو و امر به معروف و نهی از منکر نیز در کف دیگر است، لذا امر به معروف و نهی از منکر مانند دریا و تمام فرایض دیگر مانند کشتی شناور در آن است.

وی با تاکید بر اثرات مثبت امر به معروف و نهی از منکر در رشد یک جامعه تاکید کرد: چنانچه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ترک شود دعاها مستجاب نمی شود و دشمن بر کشورهای مسلمان مسلط خواهد شد.

تسلط استکبار بر مسلمانان بربلاد اسلامی در اثر ترک امر به معروف و نهی از منکر است

امام جمعه موقت کرمانشاه تصریح کرد: ترک امر به معروف صدمات زیادی را برای کشورهای مسلمان به همراه دارد و همانگونه که هم اکنون زبان ها برای امر به معروف و نهی از منکر بسته شده این ثمرات قابل مشاهده بوده و تسلط استکبار بربلادهای مسلمان منطقه نمونه ای از این اتفاق است.

وی با اشاره به شرایط امر به معروف و نهی از منکر اشاره کردو گفت: اینکه باید خود عامر به معروف در این راستا آشنایی داشته باشد، احتمال اثر آن در امر و نهی بالا باشد و امر به معروف و نهی از منکر را بلد باشد از شروط امر به معروف و نهی ازمنکر است.

آیت الله حجتی، با اشاره به قیام امام حسین (ع) فلسفه اصلی این قیام را امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد.

دفاع مقدس، مصداق امر به معروف و نهی از منکر

خطیب جمعه موقت کرمانشاه هم‌چنین با اشاره به دوران دفاع مقدس، آن را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در جامعه برشمرد.

وی تاکید کرد: کشور ما از نظر آزادی، آزادترین کشور جهان است چرا که تمام مذاهب و اقوام در کنار یکدیگر زیر پرچم ولایت فقیه حرکت می کنند.

وی در بخش دیگر با اشاره به اینکه انسان ها ذاتا دارای فطرت پاک هستند گفت: خداوند متعال نیز سرشت انسان ها را پاک آفریده است و غیبت، بی حجابی و... همه آلودگی است و حیثت انسان را از بین می برد در حالی که عمل صالح و ایمان ، همان پاکی است که در نهاد انسان ها گذاشته شده است.

خطیب جمعه کرمانشاه، آلودگی را به مرضی تشبیه کرد که کارشناسان دینی، ائمه اطهار و مراجع تقلید می توانند در رفع این مرض انسان ها را یاری کرده و راهگشا باشند.

اقتصاد هر کشور در گرو صادراتش است

وی اشاره ای نیز به روز صادرات داشت و گفت: اقتصاد هر کشور به صادرات آن بستگی دارد.

آیت الله حجتی هم چنین اشاره ای به سالگرد شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی داشت و از برگزاری مراسم بزرگداشت این شهید محراب در مسجد آیت الله بروجردی کرمانشاه خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم راهپیمایی نمازگزاران کرمانشاهی در بیعت با سیدالشهدا(ع) از مقابل مسجد جامع تا میدان آزادی کرمانشاه برگزار و در مسیر این راهپیمایی، قطعنامه آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز قرائت شد.