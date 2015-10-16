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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۳

سعید محمدپور رقابتهای جهانی وزنه‎برداری آمریکا را از دست داد 

سعید محمدپور رقابتهای جهانی وزنه‎برداری آمریکا را از دست داد 

دارنده مدال برنز رقابتهای جهانی ۲۰۱۱ قادر به همراهی تیم ملی وزنه برداری در رقابتهای آمریکا نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمدپور یکی از شانس های تیم ملی ایران  برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۱۶ ریو، امروز جمعه و در جریان رقابتهای دسته ۱۰۵ کیلوگرم به شدت از ناحیه آرنج دچار آسیب‌دیدگی شد و از صحنه مسابقه به بیمارستان آتیه منتقل شد.

محمدپور که به عنوان وزنه بردار آزاد و در قالب رکوردگیری تیم ملی در رقابتهای هفته دوم لیگ وزنه برداری شرکت کرده بود، زیر وزنه ۱۹۰ کیلویی که معادل رکورد ایران هم بود، از ناحیه آرنج دست چپ دچار دررفتگی شد.

محمدپور که به شدت احساس درد می کرد، به سرعت به بیمارستان آتیه  تهران منتقل شد تا زیر نظر پزشکان تحت مداوا قرار بگیرد.

طبق اعلام سایت فدراسیون وزنه برداری، محمدپور به رقابتهای جهانی آمریکا نخواهد رسید. 

کد مطلب 2942010

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