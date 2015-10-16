امکانات ورزشی توسعه یابد/ لزوم هوشیاری در شرایط پسا تحریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه عسلویه با تاکید بر اینکه زندگی امام حسین باید سرمشق زندگی ما باشد، اظهار داشت: سیره حسینی و علوی را باید در زندگی خود ساری و جاری کنیم.

امام جمعه عسلویه در ادامه با عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار شهید همدانی ادامه داد: جمهوری اسلامی به برکت خون این شهیدان قدرتمندتر شده است و رو به جلو حرکت می‌کند.

وی با اشاره به بازتاب رونمایی از پایگاه و شهر موشکی سپاه در ۵۰۰ متری زمین اضافه کرد: این موضوع لرزه بر اندام آمریکا و اسرائیل و دشمنان انداخت؛ دشمن جرات جنگ با ایران را ندارد، توانمندی نیروهای مسلح ما روز به روز بیشتر می‌شود.

حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد به منویات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مدیران صدا و سیما اشاره کرد و افزود: به گفته رهبری، در جنگ سخت با تحریک احساسات مردم و ایجاد وحدت ملی مبارزه و مقابله با دشمن شکل می‌گیرد در حالی که در جنگ نرم انگیزه‌های قاطع از بین می‌رود.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمن در تک تک خانه‌های ما خیمه زده است، بیان کرد: جنگ نرم زمینه ساز اختلاف است؛ هدف اصلی دشمن از جنگ نرم استحاله نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

نمازگزاران عسلویه پس از پایان نماز جمعه با تجمع و سردادن شعارهای کوبنده جنایات رژیم کودک کش اسراییل را محکوم کردند.

لزوم هوشیاری در شرایط پسا تحریم

حجت‌الاسلام حسن مصلح نیز در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با تاکید بر اینکه پدران و مادران باید در قبال فرزندان خود احساس مسئولیت کنند اظهار داشت: موفقیت دانش‌آموزان در گرو همکاری مستمر و ارتباط خانواده با مدرسه است.

امام جمعه برازجان خواستار توسعه و گسترش امکانات و تجهیزات ورزشی در سطح کشور و شهرستان دشتستان شد و ادامه داد: تیراندازی، کشتی، اسب‌سواری، شنا و پیاده‌روی به عنوان پنج ورزشی هستند که در اسلام بر آن تاکید شده است.

وی شهادت سردار اسلام شهید همدانی را تسلیت گفت و افزود: شهید همدانی حبیب انقلاب و مدافع حرم بود و سال‌ها در راستای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های اسلام مجاهدت کرد.

حجت‌الاسلام مصلح به تحولات اخیر فلسطین اشاره کرد و گفت: صهیونیست‌ها به دنبال تسخیر کامل مسجدالاقصی هستند ولی فلسطین و مقاومت هرگز تسلیم نمی‌شوند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مدیران صدا و سیما، بیان کرد: به فرموده رهبری دشمن با ایجاد جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در پی استحاله جمهوری اسلامی و تغییر سیرت با حفظ صورت و سست کردن باور و ایمان مردم است.

امام جمعه برازجان با اشاره به تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی بر لزوم هوشیاری مسئولان تاکید کرد و افزود: باید نسبت به تهدیدات و نفوذ دشمن در پسا برجام هوشیار باشیم.

دشمن در پی تضعیف باورهای دینی نسل جوان است

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی نیز در نماز جمعه امروز گناوه با تسلیت شهادت سردار اسلام شهید همدانی گفت: این سردار سرافراز اسلام، حبیب انقلاب و مدافع حرم؛ سال‌ها در راستای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های اسلام مجاهدت کرد و باید راه و یاد این شهید والامقام تداوم یابد.

امام جمعه گناوه در ادامه با تسلیت به مناسبت ایام عزدارای سرور و سالار شهیدان، اظهار داشت: باید تلاش شود که برنامه‌های این ایام با کیفیت بالایی برگزار شود و ارزش‌های حسینی تبیین شود.

وی همچنین خواستار تبیین و تشریح تبلیغات دشمن در آئین‌های محرم شد و اضافه کرد: واعظان و مبلغان دینی، هیئت‌های مذهبی و مداحان نقش بسیار مهمی در برگزاری برنامه‌های محرم دارند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری، بیان کرد: تضعیف باورهای دینی نسل جوان یکی از برنامه‌های مهم دشمنان است که به صورت جدی دنبال می‌شود.