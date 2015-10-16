به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهرکرد با اشاره به اینکه دولت باید تلاش خود را برای حل مشکلات اقتصادی کشور به کار گیرد و تلاش کند وضعیت تولید مطلوب تر شود، اظهار داشت: هم اکنون در کشور مشکلات اقتصادی وجود دارد که باید برای حل مشکلات اقتصادی، دولت از هیچ تلاشی دریغ نکند.

وی افزود: اگر چه تحریم ها در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی بی تاثیر نبوده است اما بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز کشور به علت تحریم ها نیست و دولت باید تلاش کند که این مشکلات را حل کند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: حل مشکلات اقتصادی نیازمند توجه به اقتصاد مقاومتی است که باید به این مهم اهمیت داده شود.

حجت الاسلام محمد علی نکونام در ادامه با اشاره به آغاز ماه محرم، تاکید کرد: یکی از مهمترین اهداف امام حسین(ع) درقیام این امام بزرگوار، محقق شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بوده است.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر باید مورد توجه عموم مردم قرار گیرد.

امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به برگزاری کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری یک برنامه فرهنگی بسیار بزرگ بود که به مدت یک هفته در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهرکرد برگزار شد.

حجت الاسلام نکونام ادامه داد: این کنگره با حضور اقشار مختلف مردم از جمله خانواده شهدا، روحانیون، جانبازان، رزمندگان و مسئولان کشوری و استانی و شهرستانی برگزار شد.

وی ادامه داد: آثار و برکات برگزاری این کنگره تا ماه ها استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: هر چقدر در مسیر شهدا کار کنیم باز هم نمی توانیم حق انها را ادا کنیم و باید تلاش کنیم که فرهنگ و اخلاق و منش شهدا در جامعه ترویج داده شود.

حجت الاسلام محمد علی نکونام ادامه داد: راه شهدا راه رسیدن به موفقیت و سربلندی ها است و اقتدار امروز کشور مرهون خون شهدا است.