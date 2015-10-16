قمه زنی یک انحراف است/مخالفت با برجام خلاف مصالح ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری آل کثیر در خطبه های نماز جمعه امروز اهواز با اشاره به ورود به ماه محرم اظهار کرد: ماه محرم در صورتی که به درستی از سوی ما شناخته شود می تواند به سکوی پرتاب انسان به معراج الهی، تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه باید قدر ماه محرم و نهضت امام حسین(ع) را بدانیم، اظهار کرد: اگر آن نهضت تاریخی امام حسین(ع) نبود؛ بی شک امروز اثری از اسلام نمانده بود ولی نباید از این امر غافل شویم که باید چهره ای واقعی از قیام اباعبدالله برای مردم نشان دهیم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: باید دلسوزان مراقب باشند که از تحریف قیام امام حسین(ع) جلوگیری شود؛ زیرا عده ای کمر به تحریف این واقعه حیاتی در تاریخ اسلام بسته اند.

آیت الله حیدری، قمه زنی را یک جریان تحریفی در عزاداری های مختص امام حسین(ع) دانست و گفت: قمه زنی ساخته و پرداخته استعمار است تا چهره ای خشن و بی رحم از اسلام و تشیع در ذهن مردم جهان ایجاد کند. همین قمه زنی را برخی شبکه های ماهواره ای که به اسم تشیع در برخی کشورهای غربی فعالیت می کنند پر رنگ می کنند .

امام جمعه موقت اهواز به تصویب برنامه جامع مشترک (برجام) در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: وقتی برجام در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تائید می شود، تبدیل به یک امر قانونی و شرع می شود و مخالفت با آن ممنوع است.

آیت الله حیدری ادامه داد: بر همین اساس هر گونه مخالفت با اجرای برجام، برخلاف مصالح ملی و نظام است و همه یاد بگیریم از قانون تمکین کنیم.