برخی به دنبال رابطه و تعامل سازنده با آمریکا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای عقیدتی – سیاسی این هفته نماز جمعه شهرستان کرج فرارسیدن ایام محرم را به امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب، همه شیعیان جهان و مردم ولایتمدار البرز تسلیت گفت و اظهار کرد: ایام عزاداری ماه محرم فرصت مناسبی برای مرور واقعه عاشورا است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه حماسه حسینی را میتوان از منظرهای مختلف موردبررسی قرارداد، گفت: باید ابعاد اخلاقی، عقیدتی، حکمی و فلسفی، عرفانی، معرفتی، سیاسی، اقتصادی و فقهی حماسه حسینی را برای مردم بیان کرد.
خطیب جمعه کرج ادامه داد: عدهای درزمانی مشخص و با سازماندهی خاص طوری عمل کردند که مردم و جامعه را به این باور برسانند که علیه حجت خداوند قیام کنند.
نماینده ولیفقیه در البرز خاطرنشان کرد: خط فکری امام حسین سازش و مذاکره را نپذیرفت که اگر میپذیرفت حادثه عاشورا به وجود نمیآمد.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه دشمنان امام حسین (ع) راه نفوذ را پیش گرفتند، گفت: در شرایط کنونی مسئولان باید بیش از گذشته آگاه و هوشیار باشند چراکه دشمنان اسلام راه نفوذ را در پیشگرفتهاند.
خطیب جمعه کرج به بیانات رهبری در دیدار با فرماندهان سپاه، نخبگان و مدیران صداوسیما اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در این چند سال اخیر بهویژه یک ماه اخیر خطر نفوذ دشمن را تذکر دادهاند.
وی افزود: پس از ارائه مسئله «برجام» مسئله نفوذ دشمن در کشور حساستر شده است قبل از تصویب کلیات و جزئیات برجام بر اساس وظیفهای که داشتیم خط قرمزها را بیان کردیم و بازهم بیان میکنیم.
دوره پسابرجام با دقت نظر بیشتری موردبررسی قرار بگیرد
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه بیان خط قرمزها مختص به زمانی خاص نیست، گفت: برای اصلاح امور بیان خط قرمزها از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه نباید فرصتها از دست برود باید با همه توان راه نفوذ دشمن را بست.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به اینکه پرونده برجام بستهشده است، گفت: باید دوره پسابرجام با دقت نظر بیشتری موردبررسی قرار بگیرد و غفلت در این خصوص غیرقابلجبران است.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه عدهای تلاش میکنند به دیگران بقبولانند که مردم نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی کمتوجه شدهاند، بیان کرد: این امید واهی بیش نیست و ملت ایران اسلامی باصلابت همیشگی بر حفظ ارزشهای انقلابی تأکیددارند.
وی تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران همیشه از مظلومان حمایت کرده است و با استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا و اسراییل مبارزه میکند.
خطیب جمعه کرج برای بار دیگر به نفوذ فرهنگی دشمنان اشاره کرد و گفت: برای تغییر نظام نیازی نیست اقدامات نظامی انجام دهند بلکه روی باورها و اعتقادات مردم کار میکنند بر کسی پوشیده نیست اگر باور تغییر کرد دیگر همهچیزتمام است.
نماینده ولیفقیه در استان البرز گفت: باور ما این است که آمریکا شیطان بزرگ است و رابطه با آمریکا رابطه گرگ با میش است ولی برخی میخواهند این باور را تغییر دهند و معتقدند رابطه با آمریکا رابطهای مبتنی بر تعامل سازنده است.
وی با تأکید بر اینکه برخی به دنبال رابطه و تعامل سازنده با آمریکا هستند، گفت: اگر این باور را تقویت کنند به کسانی که شعار مرگ بر آمریکا میگویند برخورد میشود و چهبسا آنها را بازداشت کنند.
دشمن با راهاندازی شبکههای مجازی و ماهوارهای به دنبال تغییر باور مردم است
نماینده ولیفقیه در استان البرز خطاب به آن دسته از افراد که به دنبال رابطه و تعامل با آمریکا هستند گفت: این خیال باطلی است که شعار مرگ بر آمریکا از ذهن ملت انقلابی ایران پاک شود.
آیتالله حسینی همدانی خاطرنشان کرد: دشمن با راهاندازی شبکههای مجازی، اینترنتی و ماهوارهای به دنبال تغییر باورهای مردم است اگر چنین اتفاقی بیفتند به عزاداری برای امام حسین (ع) نیز ایراد خواهند گرفت و واکنش نشان خواهند داد.
وی با تأکید بر اینکه نفوذ فرهنگی از نفوذ نظامی و اقتصادی خطرناکتر است، گفت: اگر دشمن بتواند به فرهنگ ما نفوذ کند دیگر کار تمام است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه نباید از خواندن زیارت عاشورا غافل بود، گفت: در این زیارتنامه آمده است که چگونه دشمنان اسلام در دستگاه تصمیمگیری نفوذ کردند و ساختار حکومت را تغییر دادند چراکه در آن زمان جامعه مسلمان با یهود و نصرا مواجه نبود بلکه با عدهای مسلمان کجاندیش مواجه بود.
آیتالله حسینی همدانی ادامه داد: همان عده مسلمان کجاندیش باعث شدند افکار عمومی دستکاری شود و برخی مردم سادهلوح بر روی حجت خدا شمشیر بشکند.
وی گفت: خواندن زیارتنامه عاشورا بر ما معلوم میکند که چرا باید آمادگی دفاعی داشته باشیم و این آمادگی را تقویت کنیم بهطوریکه این آمادگی در دل دشمن رعب و وحشت ایجاد کند تا خیال تجاوز به سرش نزند.
عدهای جاهطلب و محافظهکار میخواهند سرنوشت کشور را به تباهی بکشانند
نماینده ولیفقیه در استان البرز گفت: دشمنان با دیدن صحنههای از توان موشکی کشور به ولوله افتادهاند و درجانشان ترس ریشه کرده است.
آیتالله حسینی همدانی با ابراز امیدواری که در آینده نزدیک شاهد نابودی اسراییل باشیم، گفت: در زیارتنامه عاشورا بهوضوح میتوان معنای قتلعام فرهنگی را دید امیدواریم مسلمانان جهان با اتحاد ریشه همه دشمنان اسلام را بخشکانند.
خطیب جمعه کرج ادامه داد: دشمن قصد نفوذ در مراکز تصمیمگیری ما را دارد و عدهای به خاطر جاهطلبی، افراطیگری، ترس و محافظهکاری و همچنین حفظ منافع شخصی و حزبی خود میخواهند سرنوشت کشور را به تباهی بکشانند.
وی یادآور شد: در زیارتنامه عاشورا میتوان بهخوبی درک کرد که چگونه عدهای منحرف که خود را از رجال سیاسی و روشنفکران جامعه میدانند دست به تشکیل بنگاههای ظلم زدهاند و به هر طریقی به مظلومان ظلم میکنند.
آیتالله حسینی همدانی در پایان خاطرنشان کرد: قصه حسینابنعلی (ع) مختص به زمان خاصی نیست و همیشه در حال تکرار است در زیارتنامه عاشورا توصیه میشود که پیرو حق باشیم چراکه حق مشروعیت دارد بهطوریکه اگر حق در مقابل رای مردم قرار گیرد باید دنبالهرو حق باشیم نه روی مردم.
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