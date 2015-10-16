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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۸

بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا - اقیانوسیه؛

ایران با غلبه بر کره جواز حضور در بازیهای پارالمپیک را دریافت کرد

ایران با غلبه بر کره جواز حضور در بازیهای پارالمپیک را دریافت کرد

تیم ملی ایران در هفتمین روز از رقابتهای بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه با  غلبه بر کره جنوبی جواز حضور در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ را بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان ایران در این دیدار با نتیجه ۸۳ بر ۶۷ حریف کره ای را شکست دادند و ضمن کسب سهمیه پارالمپیک، به عنوان فینالیست به دیدار پایانی راه یافتند.

در دیگر دیدار برگزار شده میان تیم های استرالیا و ژاپن، تیم استرالیا با مغلوب کردن حریف خود به فینال راه یافت.

بدین ترتیب دیدار پایانی فردا ساعت ۱۲:۳۰ به وقت محلی میان تیم های ایران و استرالیا و دیدار رده بندی بین تیم های ژاپن و کره برگزار خواهد شد.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در مرحله مقدماتی موفق به شکست تیم های مالزی، فیلیپین، چین تایپه و عربستان شد و مقابل استرالیا نیز شکست خورد.

ملی پوشان تیم بسکتبال با ویلچر مرحله یک هشتم با چین رو به رو شدند و با شکست این تیم، دیدار نیمه نهایی را امروز مقابل کره برگزار کردند.

رقابتهای بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه با امتیاز کسب سهمیه بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶، از ۱۸ تا ۲۵ مهر ماه به میزبانی ژاپن برپاست.

کد مطلب 2942036

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