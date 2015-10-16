آحادجامعه ملزم به رعایت قانون برجام درسایه اتحاد وهمدلی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خاتمی در خطبههای نماز جمعه شهر زنجان بابیان اینکه ولایتمداری اقتضا میکند در سال همدلی و همزبانی، همه مطیع قوانین باشند افزود: با تصویب یک مسئله در مجلس شورای اسلامی و تبدیلشدن آن به قانون، همه مردم و مسئولان ملزم به رعایت آن در سایه اتحاد و همدلی هستند و نباید با بیتوجهی به قانون، زمینه دودستگی در کشور را ایجاد کنیم.
وی با اشاره به برخی نقدهای صورت گرفته در خصوص بر جام و تصویب آن در مجلس ادامه داد: امیدواریم نقدها دلسوزانه باشد وقتی این طرح در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را تأیید باید گلهگذاریها کنار گذاشته شود.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان بابیان اینکه باید زمینههای وحدت و همدلی در جامعه تقویت و از هرگونه زمینه تفرقه و انشقاق در جامعه خودداری شود، افزود: خوشبختانه انسجام و همدلی و وحدت در بین قوای سه گانه نظام و سایر بخشها وجود دارد و این امر نیز در میان ملت نیز خود به شکل بیشتر نشان دهد.
حجت الاسلام خاتمی ادامه داد: بیانات مقام معظم رهبری در زمینه بر جام باید موردتوجه باشد، همانگونه که رهبری فرمودند، بین مظلوم و ظالم هیچگاه آشتی امکان دارد، مگر اینکه ظالم، ظلم را کنار گذشته و یا مظلوم ظالم شود.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان با تأکید بر لزوم اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری و تبعیت از رهنمودهای ایشان، فرمایشات مقام معظم رهبری را در خصوص خطر نفوذ آمریکا را در کشور یادآور شد و افزود: آمریکا به دنبال نفوذ در ایران اسلامی است که باید بدون خوشبینی این توطئه آمریکا را خنثی کرد.
حجتالاسلام خاتمی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند ایران اهل مذاکره است اما با آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل مذاکره نمیکنیم.
وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ایام محرم و آغاز عزاداریهای شهادت حضرت امام حسین (ع) ویاران باوفایش افزود: عزاداریها در راستای شناخت و معرفت حقیقی صورت گیرد و مداحان در این مرا سمات مردم را از حقایق اسلام و مظلومیت اهلبیت آگاه سازند.
حجتالاسلام خاتمی بابیان اینکه بیتقوایی، دنیا پرستی یزیدیان و کجفهمی و تعریف ناصواب از دین باعث شکلگیری حادثه کربلا شد افزود: اگر تقوا رعایت میشد جنایت عظیم عاشورا رخ نمیداد و افراد در برابر فرامین الهی تسلیم میشدند و حق را قبول میکردند.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان بابیان اینکه غفلت و کجفهمی کوفیان در ۱۴۰۰ سال پیش به حدی بود در مقابل سپاه امام حسین (ع) به جنگ پرداختند افزود: نزدیک به ۱۴۰۰ سال از حادثه عظیم کربلا میگذرد ولی این حادثه و مسیری که شهدای کربلا به خاطر آن به شهادت رسیدند هرگز از یاده ها نرفته و تا قیام عاشورا زنده است و هرگز رنگ کهنی به خود نخواهد گرفت.
حجتالاسلام خاتمی افزود: حرکت عاشورایی امام حسین ویاران باوفایش در راستای رضای الهی و فرامین خدای متعال بود برای همیشه ماندگار شد و هیچگاه از اذهان فراموش نمیشود.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری باشکوه عزاداری مردم زنجان در ایام محرم افزود: عزاداری مردم پایتخت شو ر و شعور حسینی امروز ز بهعنوان الگوی و نمونه واقعی عزاداریها در کشور و جهان اسلام تبدیلشده است.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان با اشاره به اینکه در روایات آمده است که گریه از روی معرفت برای امام حسین (ع) گناهان را میریزد افزود: عزاداری مردم زنجان بهعنوان الگویی برای مردم شهرهای دیگر شده است و باید تلاش کنیم این مسئله را به یک الگوی جهانی تبدیل کنیم.
حجتالاسلام خاتمی در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته اولیا و مربیان گفت: تربیت نسل دارای سه ضلع اولیا، دانشآموزان و مسئولان آموزشی است که در صورت ارتباط مؤثر میتواند بیشترین تأثیر را در تربیت داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان افزود: به تهذیب، تحصیل و ورزش توصیههای فراوانی شده است و این سه مقوله مکمل یکدیگر است.
حجت الاسلام خاتمی با اشاره به ۲۹ مهر سالروز وفات عالم ربانی آیتالله مهدوی کنی افزود: این عالم مجاهد عمر باعزت خود را درراه خدمت به اسلام، انقلاب و تبعیت از امام راحل و نظام جمهوری اسلامی ایران سپری کرد.
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