جامعه بدون امر به معروف دچار سستی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری درسخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان در مصلی بزرگ این شهر ضمن بیان اینکه مسئولان دنبال تقویت روابط اجتماعی در جامعه هستند، اظهار داشت: اگر در جامعه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر عمل شود سلامت اجتماعی را در بر خواهد داشت.

وی تصریح کرد: بحث حقوق شهروندی در راستای امر به معروف و نهی از منکر تجلی می یابد.

گسترش اقامه عدل مهمترین اهداف جامعه اسلامی است

رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی استان سمنان گسترش اقامه عدل را مهمترین اهداف جامعه اسلامی دانست و افزود: اگر بخواهیم این مهم در جامعه تحقق یابد باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه گسترش دهیم.

شکری تاکید کرد: برای پایداری و استقامت نظام و حاکمیت حکومت باید به فریضه امر به معروف و نهی از منکر توجه کرد.

وی، دامنه امر به معروف و نهی از منکر را بسیار گسترده خواند و افزود: هر نوع ارتباط اجتماعی جز دامنه این فریضه است.

عزاداری ها برای شناخت و معرفت جامعه برپا شود

عضو ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان با اشاره به روایتی از امام محمد باقر (ع) که امر به معروف و نهی از منکر از واجبات بزرگ الهی است که مابقی واجبات بر اساس آن بر پا می شود، گفت: در پرتو امر به معروف و نهی از منکر کار ها ساماندهی می شود.

شکری با اشاره به این مطلب که یکی از بزرگترین اهداف قیام امام حسین (ع) فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود، بیان داشت: سید الشهدا می خواست روابط اجتماعی دوران خود که دارای حاکم ظالم بود را اصلاح کند.

وی با تاکید بر اینکه اعضاء هئیات امناء مساجد، مداحان، مسئولان هیئات مذهبی، روضه خوانان و کسانی که دستجات عزاداری را بر گزار می کنند باید توجه داشته باشند که فقط نباید به بعد حماسه ای توجه کنند، افزود: دسته روی خوب است به شرط آنکه معرفت ایجاد شود.

مداحان از ورود خرافات جلوگیری کنند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه منبر سنت پیامبر (ص) است و باید محور برنامه ها باشد، گفت: برگزاری نماز جماعت در برنامه های عزاداری مورد توجه و در اولویت باشد.

شکری از مسئولان هیئات مذهبی خواست تا از ابزارهای عزاداری به طور صحیح استفاده کنند و افزود: مداحان نیز باید از اشعار پند آموز بهره ببرند و از ورود خرافات جلوگیری کنند.

وی در خاتمه به تبیین اهداف دشمنان اسلام و مذهب تشیع اشاره کرد و گفت: ورود خرافات و بدعتها از جمله ابزار دشمنان برای آسیب وارد کردن به عزاداری ها است.