پروژه آینده آمریکا پس از برجام ایجاد تفرقه در میان مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های اولین جمعه ماه محرم که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: در این روزها مردم بار دیگر پیکر شهیدی از سلاله شجاعان و ایثارگران را تشییع و با استقبال از پیکر شهید همدانی از سرداران رشید اسلام تجلیل کردند.

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: تشییع شهید رسول پور مراد هم با حضور گسترده مردم بخوبی برگزار شد و باید گفت همه ما مدیون شهدا هستیم و مبادا مقام خواهی، زیاده طلبی و سهل انگاریها موجب شود مدیران و مسئولان شهدا را فراموش کنند.

وی اضافه کرد: از مردم انتظار داریم دنبال کسانی نباشند که با چراغ سبز دشمن جو سازی می کنند زیرا حرکت در این مسیر به ناکجا آباد است.

عابدینی تصریح کرد: از توده های مردم درخواست داریم دنبال کسانی که فتنه افکنی می کنند و دنیا طلبند نروند.

بزرگداشت علما رسالتی همگانی است

امام جمعه قزوین با اشاره به مراسم بزرگداشت علمای دینی یادآورشد: بزرگداشت آیت الله هاشم قلعه ای قزوینی بخوبی در استان برگزار شد که این مراسم مقارن با سالگرد درگذشت آیت الله مهدوی کنی بود که باید این مراسم برای شخصیت های برجسته استان همچنان ادامه یابد.

وی بیان کرد: باید نسل جان با مفاخر و شخصیت های ارزشمند کشور آشنا شوند و مراسم بزرگداشت راهی برای شناساندن شخصیت ها به مردم است.

توطئه بعدی دشمن تفرقه افکنی است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در خصوص برجام هم گفت: قصه برجام با همه تلخی و شیرین هایش در حال به سرانجام رسیدن است اما باید دانست پروژه آینده آمریکا ایجاد تفرقه میان مردم و مسئولان است.

وی اضافه کرد: امروز آمریکا بدنبال دولتمردانی است که فکر می کنند می توانند با آنها کنار بیایند اما یقین بدانند با ملتی که طلایه دار حسین ابن علی(ع) هستند روبرو خواهند شد که جز نفرت و خشم ملت را نصیب خود نخواهند کرد.

عابدینی گفت: هر کس با این ملت حسینی سرجنگ و ناسازگاری داشته باشد و نامهربانی کند با خشم عمومی روبرو خواهد شد و مورد نفرت تاریخی ملت قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: آن چیزی که برخی اسم آن را مذاکره گذاشته اند در واقع مذاکره نیست بلکه افرادی می خواهند با این روش کارهای ننگین خود را زیبا نشان دهند.

خطیب جمعه قزوین یادآورشد: کلینتون در گذشته گفته بود من به دشمنی با آمریکا افتخار می کنم و چقدر پست و بدبخت هستند که می خواهند به دشمنی با دوستی با آمریکا افتخار کنند.

عابدینی گفت: امروز عزت و اقتدار ایران اسلامی موجب حمایت از انتفاضه فلسطین و مقاومت مردم سوریه و عراق و دیگر کشورها شده لذا نباید اجازه دهیم این امید در میان ملل مظلوم از بین برود.

امام جمعه قزوین همچنین در خصوص تاسوعا و عاشورای حسینی مطالبی بیان کرد و افزود: امیدواریم با حضور پرشور عاداران شاهد همایش حسینی باشکوهی مانند مراسم عزاداری مردم زنجان باشیم و این ایام بخوبی گرامی داشته شود.