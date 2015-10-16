به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن درباره قهرمانی تیم فوتبال امید ایران اظهار کرد: در گروهی بودیم که عربستان هم حضور داشت. در مجموع طبیعی است که با کسب عنوان قهرمانی باید راضی باشیم. با وجود اینکه تیم خوب بود و بعضی از نفرات در خدمت تیم ملی بودند ولی نتیجه برای ما خوب بود و توانستیم با تلاش محمد خاکپور و همکارانش و کادر مدیریتی به این عنوان برسیم.

وی افزود: امیدوارم در مسابقات مقدماتی المپیک ریو موفق باشیم. کار بسیار سخت است. الان هم با قهرمانی در غرب آسیا، انتظارات از تیم امید بالا رفته است. مسابقات غرب آسیا یک پیش زمینه‌ای بود برای مسابقات مقدماتی المپیک ریو که قرار است دی ماه در کشور قطر برگزار شود.

مدیر فنی تیم امید درباره اینکه خیلی کارشناسان معتقدند این تیم بازیکنان خوبی دارد و بعضی‌از آنها ستاره‌های لیگ هم هستند، تصریح کرد: البته نسبت به دوره‌های قبل این تیم ستاره ندارد. اکثر آنها در باشگاه‌هایشان فیکس نبودند.

وی درباره اینکه بازیکنانی مثل سردار آزمون علیرضا جهانبخش از ستاره‌های فوتبال امید هستند، گفت: به نسبت تیم‌های گذشته اینطور است. ما ستاره‌های زیادی داشتیم ولی این تیم به نوعی یک مقدار خالی از ستاره است. یادمان نرود در مسابقات آسیایی اینچئون تیم ما دارای ستاره‌هایی مثل کاوه رضایی، محسن مسلمان، مرتضی پورعلی گنجی بود ولی با حضور آنها نتایج خوبی نگرفتیم و در مرحله اول حذف شدیم ولی ما از روز اول سعی کردیم ۱۳۰ تا ۱۴۰ بازیکن را از نزدیک تست کردیم و از دل آن، این نفرات انتخاب شدند. خوشبختانه فوتبال ما غنی از استعداد است. همیشه اعتقاد داشتم که در همه زمینه‌ها کشور ثروتمند نه، سوپر ثروتمندهستیم هم از نظر منابع طبیعی و هم از نظر منابع انسانی.

مایلی کهن خاطرنشان کرد: سالهایی که تیم صعود نکرد، یکسری عوامل درونی باعث آن بود. در مقطع فعلی خوشبختانه با حضور کاشانی به عنوان مدیر تیم المپیک، خیلی از مشکلات گذشته حل شده است. حضور خاکپور هم به عنوان فردی که تمام مراحل فوتبال را پشت سر گذاشته است، کمک زیادی کرده است. نتایج نشان داده که خاکپور از نظر فنی فوق العاده فرد قابلی است. ما نزدیک به ۲۳ بازی انجام داده‌ایم که در همه اینها یک مساوی و یک باخت داشتیم. این می تواند رزومه خوبی برای یک مربی باشد. خاکپور تیمی را تحویل گرفت که اصلا شرایط مناسبی از نظر روانی نداشت و به نوعی آن تیم دگرگون شده است.

مدیر فنی تیم امید درباره استعفای محمد خاکپور و اینکه گفته می‌شود او از مسائل مالی و نبستن قرارداد نارحت است، تاکید کرد: مسائل مالی در این بحث دخالت ندارد. مسئله شان و اعتبار مربی ایرانی است. تا این لحظه کادر فنی دیناری پول نگرفته‌اند بلکه از جیبشان هم هزینه کرده‌اند و حتی برای تولد یکی از بازیکنان هم پول داده اند. مشکلی از این بابت هم نبوده است.

مایلی کهن افزود: شان مربی ایرانی باید حفظ شود. اینطور نیست که همه مشکلات گردن مربیان ایرانی باشد. نه تنها تیم امید، بلکه تیم جوانان و نوجوانان هم مشکلاتی دارند که حتی بیشتر از ماست. حضور کاشانی برای تیم فوتبال امید نعمت است. قبل از اینکه مسابقات شروع شود، ۴ مهرماه خاکپور پاکتی به من داد و در بسته بود که روی آن نوشته شده بود بعد از پایان مسابقات باز شود. وقتی باز کردم دیدم متن نامه خطاب به کاشانی بود. من اطلاع نداشتم خاکپور در فرودگاه با بازیکنان خداحافظی کند. من نامه را بعد از مسابقات باز کردم. احساسم این بود که بعد از مسابقات در تهران با خاکپور صحبت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: خاکپور یک مقدار از کاشانی گله مند است، البته این دو سالهاست که همدیگر را می‌شناسند و با هم آشنا هستند، اما به یکباره این اتفاق افتاد. خاکپور یکی از درخواست هایش این است که جلسه‌ای با علی کفاشیان داشته باشد تا به راحتی حرف‌هایش را بزند اما این جلسه برگزار نشده است.