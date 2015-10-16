دولت در اجرای برجام مراقب فریب کاری دشمنان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امام حجت الاسلام مهدی ربانی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه محلات، با اشاره به تصویب طرح متناسب و متقابل جمهوری اسلامی در اجرای برجام، گفت: تصویب این طرح را در اجرای برجام نشان از همدلی و اتحاد مجلس و دولت ارزیابی می کنیم.

وی افزود: قصد و نیت نمایندگانی که تلاش کردند این طرح در مجلس تصویب شود ایجاد همدلی و اتحاد مجلس و دولت است تا دشمنان از مراکز تصمیم گیرنده در کشور صدای واحدی بشنوند.

ربانی با بیان اینکه طبق سخنان رییس جمهور این طرح ۱۰۰ درصد خواسته های ما را برآورده نمی کند، خاطرنشان کرد: دولت در اجرای برجام دقت نظر و هوشیاری نشان دهد و راههای نفوذ دشمنان را ببندد و مراقب باشد که دشمنان فریب کاری نکنند.

امام جمعه محلات اضافه کرد: دولتمردان پس از تصویب این طرح در مجلس باید هوشیاری خود را در مرحله اجرا حفظ کنند و به وعده هایی که به مردم در شرایط پساتحریم داده شده است، عمل کنند.

وی تاکید کرد: خواسته ما این است که در همه مراحل اجرای برجام به خطوط قرمزی که رهبری تعیین کرده اند، توجه شود و حفظ عزت، حکمت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی و مردم افتخار آفرین ایران رعایت شود.

امام جمعه محلات با اشاره به آغاز ماه محرم بر لزوم زنده نگه داشتن عاشورا و توجه به اهداف قیام امام حسین(ع) تاکید کرد و افزود: باید عزاداران در هیات ها تلاش کنند حسینی شوند و به دنبال مطرح کردن هیات خود نباشند.

ربانی اضافه کرد: گاهی اوقات اشعار غلوآمیز و بی محتوا و برخی حرکات افراطی در عزاداری ها صورت می گیرد که باعث وهن قیام عاشورا می شود و باید مراقب مداحی ها و شعرها و شیوه های عزاداری بود.

وی خاطرنشان کرد: پرهیز از اسراف در نذورات نیز باید مورد توجه بانیان خیر قرار بگیرد و از برخی لحن ها و نواختن موسیقی ها که هیچ ارتباطی به فرهنگ عاشورا ندارد پرهیز شود.

خطیب جمعه محلات با اشاره به نامگذاری دهه اول محرم به دهه امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: هدف اصلی قیام امام حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح دین بود و باید تلاش کنیم به گونه ای در عزاداری ها و برنامه های اجتماعی حاضر شویم که با حفظ شئونات اسلامی، زمینه ساز گناه و معصیت نشویم.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات زیادی اشاره شده است، افزود: در اجرای عملی این فریضه الهی آثار و برکات فراوانی است و در ترک آن هشدارهای زیادی داده شده است و در عرصه اجتماعی نیز مشهود است که ترک این واجب موجب فراگیری گناه، کج اندیشی و اعمال زشت در جامعه می شود.

ربانی تاکید کرد: سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه اسلامی مرهون نظارت عمومی و انجام این واجب الهی است و در زمانی که دشمنان به جنگ نرم روی آورده اند باید در زمینه حفظ اعتقادات و اخلاق جامعه تلاش مضاعف کرد.

وی با اشاره به موفقیت در آزمایش موشک هدایت شونده عماد افزود: این آزمایش در راستای تقویت بنیه دفاعی کشور صورت گرفت و آمادگی ما را در زمینه دفاع درمقابل دشمنان ملت نشان داد.

ربانی ادامه داد: این دستور قرآن است که باید در برابر دشمنان آمادگی دفاعی داشته باشیم و همین آمادگی دفاعی کشور، سبب شده است تا دشمنان گزینه نظامی خود را از روی میز به زیر میز و از آنجا به زیر خاک مدفون کنند.

وی با اشاره به آغاز انتفاضه سوم در فلسطین خاطرنشان کرد: جای تاسف است که آل سعود و کشورهای حوزه خلیج فارس که دم از مسلمانی می زنند در مقابل حملات صهیونیست ها به مسجد الاقصی و فلسطینیان سکوت کرده اند و به وظیفه خود در دفاع از مسلمانان عمل نمی کنند.

امام جمعه محلات با اشاره به ۲۴ مهر، روز پیوند اولیا و مربیان به لزوم همکاری بیشتر اولیا با مربیان تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: اولیاء باید به تربیت فرزندان خود توجه بیشتری کنند و با پیگیری حضور فرزندان خود در مراکز علمی با مربیان آنها تعامل نمایند.

در پایان نماز جمعه شهرستان محلات، نمازگزاران با برگزاری راهپیمایی، جنایات صهیونیست ها را در مسجدالاقصی محکوم کردند و بر حمایت کشورهای اسلامی از انتفاضه سوم فلسطینیان تاکید کردند.