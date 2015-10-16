راهپیمایی نمازگزاران تهرانی درحمايت از امر به معروف ونهي از منكر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما،نماز گزاران تهرانی در پایان نماز جمعه این هفته تهران در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر راهپیمایی کردند.

نمازگزاران تهرانی در راهپیمایی خود با عنوان « میثاق با امام حسین (ع)» در مسیر ضلع شرقی دانشگاه تهران تا میدان فلسطین با سردادن شعارهایی در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر را خواستار شدند.

راهپیمایان در پایان با تجمع در میدان فلسطین ، قطعنامه ای در پنج ماده در حمایت از اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر قرائت کردند.

در این قطعنامه آمده است: ما شرکت کنندگان در این راهپیمایی ، ناامنی و کشتار مسلمانان مظلوم در عراق، سوریه ، فلسطین ، یمن و بحرین بدست عوامل استکبار، رژیم کودک کش صهیونیستی و رژیم متجاوز و بی کفایت سعودی و تروریست های تکفیری را محکوم می کنیم و از نهادهای بین المللی به خصوص سازمان های حقوق بشر می خواهیم در دفاع از حقوق انسان ها و توقف فوری این جنایات به وظایف خود عمل کنند.

همچنین در این قطعنامه آمده است: ما معتقدیم سخنانه حکیمانه مقام معظم رهبری درآغاز سالجاری و در جوار حرم مطهر رضوی مبنی بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر به نوعی زیربنای تمامی حرکات اجتماعی اسلام است بنابراین از مسئولان همه دستگاه ها می خواهیم این سخنان را به عنوان راهبرد اصلی در تدوین برنامه های کلان فرهنگی ، اجتماعی مورد توجه قرار دهند و در تحقق آنها همه توان و همت خود را به کار گیرند.

راهپیمایان در ادامه این قطعنامه با قدردانی از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درتدوین و تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از همه مسئولان و آحاد مردم توجه به این فریضه را خواستار شدند .

همچنین راهپیمایان اعلام کردند ازدولت و دستگاههای فرهنگی کشور انتظار داریم با تاسی به فرمایش های مقام معظم رهبری و درک عمیق تر از آنچه در فضاهای عمومی از جمله محیط های مجازی قابل مشاهده است، ترفندهای دشمنان نظام اسلامی در به انحراف کشیدن جوانان و توطئه در جهت منکرات را با دقت رصد کنند و همه تلاش و کوشش خود را در جهت اعتلای فرهنگ ، سلامت محیط اخلاقی ، همگانی کردن اخلاق اسلامی ، عدم ابتذال اخلاقی و عدم تضعیف فرهنگ اسلامی به کار گیرند .

راهپیمایان در بند پایانی این قطعنامه اعلام کردند : ما شرکت کنندگان در این راهپیمایی همگام با ملت ایران با اعلام پیروی خود از خط ولایت فقیه، حفظ نظام اسلامی را بالاترین معروف می دانیم و بر ایجاد زمینه های مشارکت فعال تر مردم در تقویت نظارت عمومی از طریق اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر تاکید می کنیم و از مسئولان قوای مجریه و قضائیه نیز می خواهیم با همدلی و همزبانی بیش از پیش زمینه های اجرای بی کم و کاست قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر را فراهم کنند و در حمایت از این قانون از هیچ کوششی دریغ نکنند.