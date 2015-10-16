به گزارش خبرنگار مهر، قباد محمدی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه کرمانشاه، با اشاره به ۲۴ مهر روز جهانی غذا گفت: در دین مبین اسلام غذا از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی نگرانی مسئولان حوزه ایمنی و غذا در کشور ما را اسراف و افزایش مصرف غذا در جامعه دانست.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در کشور ما مصرف شکر و قند، ۲۰ درصد بیشتر، مصرف نمک دو برابر و مصرف چربی و اسید چرب ترانس ۲۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی است.

۱۰ درصد از جمعیت کشور مبتلا به دیابت است

وی گفت: شکر، نمک، چربی و اسید چرب مسبب بیماری هایی چون دیابت است و ۱۰ درصد از مردم کشور ما مبتلا به این عارضه هستند که درمانی هم ندارد.

محمدی افزود: از عوارض دیابت می توان به از کار افتادن کلیه‌ها و آسیب به چشم اشاره کرد. هم چنین مصرف زیاد نمک، موجب سرطان معده شده و عامل مهم بروز فشار خون است.

کاهش ۵ درصدی چربی و اسید چرب در مواد بسته بندی شده

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، در راستای رسالت خود، کاهش مصرف این عوامل خطر زا را در دستور کار خود قرار داده است گفت: سازمان غذا و دارو طبق یک برنامه اجرایی، امسال میزان فرآورده های بسته بندی شده را کاهش داده و در راستای کاهش چربی و اسید چرب موفق شده میانگین چربی مواد بسته بندی شده را به زیر ۵ درصد برساند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه افزود: هم چنین سازمان غذا و دارو در این راستا طرح چراغ راهنمای تغذیه ای برای مواد بسته بندی خوراکی را به اجرا درآورده و تا پایان سال تمام کارخانجات مواد غذایی به اجرای این طرح ملزم می شوند.

وی تصریح کرد: این طرح چهار آرم دارد که نشان دهنده میزان قند، چربی، نمک و اسید چرب ترانس بالا است و میزان هریک از این مواد بیش از حد استاندارد آن باشد آرم موجود به رنگ قرمز که نمایانگر خطر است درخواهد آمد.

محمدی تاکید کرد: مردم در هنگام خرید به نشانگر تغذیه ای بر روی مواد توجه کرده و حتی الامکان از محصولات فله ای استفاده نکنند.