فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه ای فلسفه اصلی قیام عاشورا را احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: با ورود به ماه محرم‌الحرام نه تنها عزاداری‌ها آغاز شده بلکه هفته نخست به عنوان هفته امر به معروف و نهی از منکر تعیین شده است.

وی ادامه داد: امام حسین (ع) فرمودند من به خاطر ادامه راه پیامبر(ص) و حضرت علی (ع) قیام و امر به معروف و نهی از منکر کرده‌ام بنابراین، مسئله امر به معروف و نهی از منکر از جمله مهمترین مسائل‌ بوده و بر همگان وظیفه است.

حجت الاسلام قریشی اجرای این فریضه را وظیفه همگان بیان و اضافه کرد: ضرورت به جا آوردن فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر یکی از دستورات دین و درس‌های عاشوراست و اقشار مختلف مردم باید نسبت به این موضوع دقت داشته باشند.

امام جمعه ارومیه امام حسین (ع) به معنای واقعی کلمه یک انقلاب بزرگ را رقم زده‌اند اظهارداشت: بنابراین نباید در مراسم‌های ویژه این ایام از اهداف، آرمان‌ها و دلایل شکل‌گیری این نهضت غفلت کرد.

حجت الاسلام قریشی بر ضرورت حفظ ادب و نظم در مراسم‌های ویژه این ایام و پرهیز از ایجاد مزاحمت برای همسایگان، خودداری از اعمال مغایر با اخلاق اسلامی را مورد تاکید قرار داد.

امام جمعه ارومیه بر ضرورت پرهیز از خرافه پرستی در آیین های عزاداری ماه محرو گفت: در این ارتباط باید به توصیه‌ها و رهنمودهای مراجع معظم تقلید رجوع کنیم.

حجت الاسلام قریشی در ادامه با بیان اینکه شعار مرگ بر آمریکا برگرفته از زیارت‌ عاشورا و مصداق بارز تولی و تبری است گفت: متاسفانه امروز شاهد این هستیم عده‌ای از گفتن مرگ بر آمریکا اکراه دارند.

امام جمعه ارومیه با تاکید بر اینکه از واقعه حسینی باید ما درس تولی و تبری فرا گرفته و با دوستان خداوند دوستی کرده با دشمنان خدا دشمنی کنیم گفت: موقعیت بی‌طرفی هم در اسلام پذیرفتنی نیست و فرد باید موضع خود را مشخص کند.