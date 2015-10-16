به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حالی که غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت بسته است، اما با همراهی ناشران شرکت کننده ایرانی در نمایشگاه اقدامات فرهنگی و اعتراضی در چارچوب مقررات نمایشگاه ادامه دارد و این فعالیت‌ها غرفه ایران را به کانون توجه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌المللی تبدیل کرده است.

همزمان با بازگشایی نمایشگاه کتاب فرانکفورت از روز چهارشنبه (۲۲ مهر ماه) با اینکه همه فعالیت‌های غرفه ایران در حوزه نشر تعطیل شده است، اما در غرفه ایران اعتراض ناشران و دولت ایران به اشکال مختلف ادامه یافته و امکانی فراهم شده است که نمایندگان اعزامی از سوی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی نسبت به عدم حضور ایران در نمایشگاه روشنگری کنند و دلایل اعتراض ایران را به بازدیدکنندگان توضیح دهند.

یكی از افراد مطلع در غرفه ایران در فرانکفورت درباره فعالیت‌های ایران گفت: برخی از این اقدامات اعتراضی ایران که در محل غرفه جمهوری اسلامی ایران به نماش گذاشته شده است، عبارتند از: تهیه ونصب بنرهایی با موضوع دلیل عدم حضور ایران و نصب آن در چهار گوشه غرفه، توزیع بروشور دلیل عدم حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، توزیع بروشور انگلیسی اعجاز قرآن کریم، طراحی و چاپ پوستر «من محمد را دوست دارم» در دو طراح متفاوت و نصب آن در غرفه و اهدا به بازدیدكنندگان متقاضی، طراحی چهار پوستر با محتوای آزادی بیان و اعتراض به حضور سلمان رشدی و نصب آن در غرفه ایران، هدیه رمان محمد (ص) به بازدید گنندگان.

به گفته وی، همچنین در متن بنر نصب شده در غرفه جمهوری اسلامی ایران با عنوان «چرا ما حضور نداریم!؟» آمده است: «دعوت از نویسنده‌ای که به مقدسات بیش از یک میلیارد انسان به بهانه «آزادی بیان» بی‌احترامی می‌کند، در کنفرانس خبری نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، نقض آشکار اعلامیه جهانی «حقوق بشر» است. ما به این حرکت غیر فرهنگی اعتراض داریم.»

این فرد مطلع افزود: از سوی دیگر مسئولان غرفه ایران با هدف ترویج و آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان با فرهنگ غنی ایران اسلامی فعالیت‌هایی را به شرح زیر انجام داده‌اند: توزیع نامه رهبری به جوانان جهان به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی، توزیع كتاب ایران شناسی «ایران دروازه تمدن»، توزیع سی دی فیلم «ایران دروازه تمدن» و «ایران سرزمین رنگین كمان» و همچنین پخش آن‌ها از تلویزیون، توزیع برشورها و سی‌دی‌های نشر دانشگاهی، بروشور سه برگی دیگر در خصوص تبیین علت عدم حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت.

وی با اشاره به حضور رسانه‌های مختلف در غرفه ایران برای بازتاب این رویداد اعتراضی عنوان کرد: در کنار این فعالیت‌های اعتراضی و تبلیغی غرفه ایران شاهد حضور خبرنگاران و عکاسان بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی بود که به دنبال تهیه گزارش از اقدام اعتراضی ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت بودند. در سه روز گذشته شبكه یك آلمان، شبكه zdf آلمان، خبرگزاری رویترز، یورونیوز، تلویزیون استان هسه، نشریه publishing perspective، نشریه publishing weekly، نشریه booksellers، روزنامه پرمخاطب زو دویچه زایتونگ، مجله اشپیگل، رادیو زمانه و ده‌ها عكاس و خبرنگار آزاد از رسانه‌های مختلف جهان اقدام به تهیه و انتشار اخبار با موضوع اعتراض ایران به سیاست نمایشگاه کتاب فرانکفورت در دعوت از یک نویسنده مرتد پرداختند.

همچنین با گسترش اقدامات اعتراضی ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت جمعی از هموطنان ایرانی مقیم آلمان هم‌صدا با اقدام اعتراضی جمهوری اسلامی ایران جهت همراهی و کمک در بیان مواضع روشنگرانه در این خصوص اعلام آمادگی کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، پیش از آغاز نمایشگاه کتاب فرانکفورت سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی ضمن اعلام بسته بودن غرفه جمهوری اسلامی ایران از اعتراض جدی و گسترده علیه نویسنده مرتد کتاب موهن آیات شیطانی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت خبر داده بود.