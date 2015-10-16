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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۴

همایش شیرخوارگان حسینی در ۱۶ نقطه استان کردستان برگزار شد

همایش شیرخوارگان حسینی در ۱۶ نقطه استان کردستان برگزار شد

سنندج – همزمان با سراسر ایران اسلامی، همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی از صبح تا ظهر امروز جمعه در ۱۶ نقطه در استان کردستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز تا زمان اذان ظهر همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی همزمان با روز جهانی حضرت علی اصغر(ع) و همگام با سراسر کشور در بقاع متبرکه و مساجد شهرهای استان برگزار شد.

این همایش ها با حضور پرشور مادران و فرزندان شیرخواره آنان در شهرهای مختلف استان کردستان به ویژه در شهرستان های قروه ، بیجار، کامیاران و سنندج با عزاداری و نوحه سرایی مدیحه سرایان برگزار شد.

در همین راستا و بر اساس اعلام رئیس شورای هیئت های مذهبی استان کردستان، این همایش امروز و همزمان با سراسر کشور در ۱۶ نقطه استان کردستان برگزار شده است.

علی خزایی با اشاره به استقبال صورت گرفته از این همایش در استان کردستان، گفت: این مراسم با استقبال بسیار خوب مردم شهر سنندج و سایر شهرهای استان روبه‌رو بوده است.

نخستین جمعه از ماه محرم به عنوان روز جهانی حضرت علی اصغر نام گرفته و به همین مناسبت نیز هر ساله در این روز همایش شیرخوارگان حسینی در سطح کشور و سایر کشورها برگزار می شود.

کد مطلب 2942058

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