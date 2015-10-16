جلوگیری از نفوذ دشمن بعد از اجرای برجام در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبه های نماز جمعه شهر اصفهان اظهار داشت: زنده نگه داشن فریضه امر به معروف و نهی از منکر و استکبارستیزی از مهمترین پیام‌های قیام عاشورا است.

وی با بیان اینکه صبر، فدا شدن در راه دین، بصیرت و عمل به دستورات دین اسلام برای همه اعصار و نسل‌ها از دیگر پیام‌های نهضت امام حسین (ع) است، تصریح داشت: ما باید با ارتباط با امام حسین(ع) سبک زندگی خود را تغییر دهیم.

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه برگزاری روضه ها و مراسم عزاداری برای امام حسین (ع) برکات زیادی به دنبال دارد، اضافه کرد: از سوی دیگر سخنرانان اینگونه مراسم‌ها نیز باید انگیزه برای تغییر سبک زندگی‌ها به شیوه اسلامی اقدام کرده و حیات معنوی را در میان عزاداران اباعبدالله (ع) ایجاد کنند.

وی با اشاره به تصویب برجام در دو مرحله در مجلس شورای اسلامی، افزود: مصلحت نبود که کل این طرح رد شود اما ضرورت داشت مجلس وقت بیشتری برای بررسی جزئیات اختصاص می داد که به هرحال با تصویب قانون ما نیز تابع هستیم.

آیت الله مهدوی با بیان اینکه مدیریت برجام مهمترین مسئله بعد از تصویب آن است، گفت: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب طی ماه های اخیر حدود ۷۰ مرتبه از نفوذ دشمن در کشور ابراز نگرانی کرده‌اند لذا بعد از اجرای برجام جلوگیری از نفوذ دشمن باید در اولویت قرار گیرد.

وی تصریح داشت: ممنوعیت مذاکره با امریکا و بهره‌برداری حداکثری از برجام به نفع کشور از دیگر اقدامات مورد نیاز بعد از اجرای این طرح است.

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه در میان نقشه های دشمن برای نفوذ در کشور ما، نفوذ فکری از مهمترین جنبه‌های این نقشه به شمار می رود، ادامه داد: در این نوع نفوذ دشمن ایجاد ناامیدی، مقبولیت استکبار، زیر سوال بردن استقامت بیش از ۳۰ ساله کشور، تاثیرگذاری در مراکز مهم تصمیم گیری و از بین بردن مقاومت در لبنان و فلسطین را مدنظر قرار داده است.

وی در بخش دیگری از خطبه خود به اقدامات کمیته چهار جانبه برای مبارزه با نیروهای تکفیری و داعش اشاره کرد و افزود: تشکیل این کمیته توانست به ضربه زدن به داعش بیش از پیش کمک کند و در ضمن با تشکیل شدن این کمیته چهره دوگانه غرب برای ادعای مبارزه با تکفیری‌ها و داعش نمایان شد.

آیت الله مهدوی بیان داشت: آزمایش موشک عماد، افتتاح خط تولید اژدر و الفجر و نیز رونمایی از اقدامات قرارگاه‌های زیرزمینی نظامی کشور، موجی از امید را در دل مومنان و وحشت را در دل دشمنان ایجاد کرد.