دشمنان در صدد کمرنگ کردن فرهنگ عاشورا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه زاهدان اظهار داشت: بدانید عشق به اهل بییت و امام حسین (ع) ریشه در عمق جان و باورهای مردم دارد پس نمی شود آن را کمرنگ کرد.

وی افزود: ترویج فرهنگ عاشورا دربین نسل جوان باعث می شود که اسلام و انقلاب اسلامی در برابر استکبار و زورگویان بیمه شود، پس باید به بهترین نحو در راستای تقویت و ترویج فرهنگ عاشورا قدم برداشت.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: ایام سوگواری و عزاداری محرم بهترین فرصت برای تبیین و معرفی ابعاد، فلسفه و اهداف قیام عاشورا به نسل جوان است، پس باید به بهترین شکل از این ظرفیت در راستای معرفی اسلام ناب محمدی و اصل فلسفه قیام عاشورا بهره برد.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری از هیات های مذهبی خواست در ایام سوگواری محرم تنها به عزاداری صرف اکتفا نکنند و بیشتر اهداف وفلسفه ظلم ستیزی و آزادی خواهی وایستادگی حضرت ابا عبدالله (ع) در برابرظلم مستکبران زمان را برای جوانان بیان کنند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان و کرمان تاکید کرد: باید مهمترین اهداف هیات های مذهبی برگزاری با شکوه مراسم عزاداری همراه بصیرت افزایی به نسل جوان باشد.

عاشورا جنگ نرمی علیه تفکرهای افراطی است

امام جمعه زاهدان با اشاره به اهمیت مبارزه در برابر جنگ نرم دشمنان به ویژه در بعد فرهنگ و مذهب یاد آور شد: عاشورا جنگ نرمی بر علیه تفکرهای نادرست بود که توانست با حماسه امام حسین(ع) در کربلا دین را مصون نگه دارد.

وی افزود: دشمن در عرصه جنگ نرم به دنبال تضعیف فرهنگ به منظور تاثیر بر افکار عمومی است به این معنی که افرادی سعی می کنند در باورهای مذهبی مردم مانند عاشورا رسوخ و آن را بی اهمیت جلوه دهند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: باید در مقابل دشمن که سعی در ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسلامی ایران دارد از حماسه عاشورا به عنوان الگو استفاده کرد.

صهیونیست به دنبال حذف بیت المقدس اسلامی است

امام جمعه زاهدان در ادامه با اشاره به شرایط نخستین قبله مسلمانان گفت: صهیونیست در تلاش است که با توطئه های خود روز به روز در راستای اسلام ستیزی از بیت المقدس قدم بردارد و باید در این زمینه هوشیار بود و در برابر این توطئه ها ایستاد.

آیت الله سلیمانی با اشاره به بی حرمتی های اخیر به قبله گاه اول مسلمین اظهار کرد: صهیونیسم با هدف تسلط بر نیمی از بیت المقدس می خواهد آهسته نیمه دیگر که در اختیار مسلمین خواهد بود را نیز بگیرد.

وی تاکید کرد: بدانید اسرائیل دست از جنایت های خود بر نخواهد داشت.