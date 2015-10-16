ترکیب دو تیم گسترش فولاد تبریز و نفت تهران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز جمعه با انجام هفت دیدار باقی مانده به پایان می رسد و طی آن در یکی از این بازی ها، تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز در خانه خود برابر تیم نفت تهران به میدان می رود.

این دیدار با توجه به نتایج نسبتا خوب تیم گسترش فولاد در هفت هفته سپری شده از لیگ پانزدهم و البته نتایج دور از انتظار نفت تهران در این مدت، می تواند یکی از بازی های جذاب و مهم هفته هفتم محسوب شود. دیداری که گسترش فولاد به دنبال پیروزی خانگی است و نفت هم می خواهد اعتبار از دست رفته خود در هفته های آغازین را با پیروزی برابر حریف تبریزی اش مجددا به دست بیاورد.

فراز کمالوند سرمربی آبی های تبریز برایا ین دیدار از گئورگی گئورگیف درون دروازه و از سید امید نظامی پور، مگنو باتیستا، ایوب کلانتری، مرتضی اسدی، محمد ابراهیمی، شهرام گودرزی، محمد نصرتی، داریوش شجاعیان، مصطفی اکرامی و امیر کریمی استفاده کرده است.

علی منصوریان نیز در تیم نفت تهران از وحید شیخ ویسی درون دروازه و از مهدی شیری، سانتوز، سید جلال حسینی، سیامک کوروشی، حمید بوحمدان، وحید امیری، پیام صادقیان، وحید حمدی نژاد، سعید لطفی و نانگ در ترکیب تیم خود استفاده خواهد کرد.

دیدار دو تیم گسترش فولاد تبریز و نفت تهران از چارچوب هفته هشتم لیگ برتر فوتبال کشورمان از ساعت ۱۵:۴۵ در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد آغاز می شود.