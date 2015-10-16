تصویب برجام نباید در کشور اختلاف ایجاد کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان در مصلی بزرگ این شهر ضمن بیان اینکه مجلس مسائله برجام راتصویب کرده و شورای نگهبان هم آن را تائید کرده است، اظهار داشت: این قانون است و ما هم تابع قانون هستیم.

وی تصریح کرد: باید مواظب باشیم آمریکا با بهره گیری از مسئله برجام در منطقه نفوذ نکند.

آمریکا قابل اعتماد نیست

خطیب جمعه سمنان با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب طی سالجاری بیش از ۷۰ بار از نفوذ آمریکا سخن گفته و هشدار داده اند، بیان داشت: آمریکا قابل اعتماد نیست.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به این مطلب که آمریکا هنوز روی موشک های ما حرف دارد و ما را ناقض حقوق بشر می دانند، عنوان کرد: آمریکا شیطان بزرگ است و با شیطان نمی شود آشتی و مذاکره و جای پایی برایش درست کرد.

وی افزود: امام فرمودند «اگر همه آمریکا را مسجد بسازند و بر گلدسته های مساجد آن شعار الله اکبر بگویند، شما به هیچ وجه نباید مرگ بر آمریکا را ترک کنید».

باید به حال فرهنگ فکری شود

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: رهبری نیز فرمودند «دشمن نتوانست شعار های زنده ما را کمرنگ کند، کشور زنده است، شعار های ما زنده است و جوانان آماده اند».

آیت الله شاهچراغی گفت: رهنمودها و هشدارهای رهبری از نعمت هایی است که خداوند به ملت قهرمان ایران داده است.

وی با اشاره به این مطلب که رهبر معظم انقلاب بر خطر تهاجم فرهنگی تاکید کرده است، اظهار داشت: باید به حال فرهنگ فکری شود.

امر به معروف نشانی از غیرت دینی

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تاکید بر اینکه خطر جنگ نرم از جنگ گرم سخت تر است، گفت: ما با بصیرت و تبعیت از ولایت فقیه می توانیم در جنگ پیروز شویم.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت: روح این فریضه مهم غیریت دینی است.

وی ضمن بیان اینکه خدا غیرت دارد و به خاطر غیرتش فاحش و بدی ها را حرام کرده است، عنوان کرد: بندگان خدا باید غیرت داشته باشند.

خطیب جمعه سمنان در خاتمه، تقوا را میوه دین اسلام دانست و افزود: این میوه مراتب دارد و مرتبه اول تقوا ترک حرام است و هرکس حرام را ترک می کند تقوا دارد و هرکس حرام را ترک نکند و به آن بی تفاوت باشد بی تقوا است.

قرائت بیانیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان توسط حجت الاسلام غلامرضا عبدوس دبیر این ستاد نیز از دیگر برنامه های نماز جمعه سمنان بود.