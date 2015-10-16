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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۴

امام‌جمعه نهاوند:

سیاست امام حسین(ع) مقابله، مقاومت و سازش‌ناپذیری در برابر ظلم بود

سیاست امام حسین(ع) مقابله، مقاومت و سازش‌ناپذیری در برابر ظلم بود

نهاوند- امام جمعه نهاوند بابیان اینکه دولت و مسئولان باید ادامه‌دهنده راه امام حسین (ع) باشند، گفت: سیاست امام حسین(ع) در برابر یزید و یزیدیان مقابله، مقاومت و سازش‌ناپذیری در برابر ظلم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباسعلی مغیثی در خطبه‌های نماز جمعه نهاوند ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگ و اندوه اباعبدالله الحسین(ع) گفت: در روایتی از امام حسین آمده که رضایت خداوند رضایت ائمه است و هرکس می‌خواهد ائمه از او راضی باشند باید خداوند از او راضی باشد.

وی عنوان کرد: برخی به‌اشتباه و گمراهی خیال می کنند در دنیا می‌توانند گناه کنند ولی با سینه و زنجیر زدن آن را جبران کنند و وارد بهشت و رضوان خداوند تعالی شوند.

وی گفت: راه جلب رضایت ائمه و امام حسین اطاعت از خداوند است و اگر جز این باشد جز متضرر شدن هیچ‌چیز نصیب و بهره ما نخواهد شد.

وی در ادامه به فرموده‌ای از امام خمینی(ره) اشاره کرد و افزود: اگر خط فکری امام حسین (ع) سازش و مذاکره بود هیچ‌گاه واقعه عاشورا رقم نمی‌خورد و اسلام به ما نمی‌رسید.

وی عنوان کرد: امام حسین بر احقاق حقوق حقه خود که همان خواست پروردگار بود پرداخت که ثمره آن استمرار و بقاء دین مبین اسلام و نهضت عاشورا است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مغیثی عنوان کرد: راه و سیاست امام حسین در برابر ظالمان زمان مقابله، مقاومت و سازش‌ناپذیری  بود.

وی افزود: امروز یزیدیان زمان خواهان تسلیم شدن مسلمانان و خوار شدن مسلمین هستند ولی مسلمانان اگر به شعار "ما فرزند عاشورا هستیم" اعتقاد داشته باشند دشمن هیچ‌گاه نمی‌تواند بر ما نفوذ کند.

وی در ادامه گفت:مقام معظم رهبری فرمودند که مذاکره با آمریکا هیچ نفعی برای ملت و مملکت ندارد بلکه ضررهای بی‌شماری نیز خواهد داشت.

امام‌جمعه نهاوند عنوان کرد: خواسته و هدف اصلی نظام کفر نابودی ملت ایران است زیرا آن‌ها ملت ایران را مسبب به وجود آمدن انقلاب می‌دادند.

وی گفت: شکوفایی ملت ایران درزمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی در گرو اتکا به سرمایه‌ها و نیروهای انسانی توانمند داخلی است.

وی اظهار کرد: مخالفت با رژیم کودک کش صهیونیستی و حمایت از فلسطین و کشورهای اسلامی مظلوم از آرمان‌ها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، همچنان که مقام معظم رهبری فرمودند اسرائیل را تا چند سال آینده در زمین نخواهید دید.

 

کد مطلب 2942068

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