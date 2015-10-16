برجام باعث دودستگی مردم نشود/ضرورت احیای امربه معروف ونهی از منکر

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه تبریز در مصلی اعظم حضرت امام خمینی(ره) این شهر با بیان اینکه در ماه محرم باید فریضه فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر احیا شود، ادامه داد: طبق فرمایش رسول اکرم(ص) اگر ملتی امر به معروف و نهی از منکر را رعایت کنند خیر و صلاح می بینند و دنیا و آخرتشان آباد می شود.

وی با عرض تسلیت فرارسیدن ایام ماه محرم و با اشاره به اینکه دهه اول این ماه به هفته امربه معروف ونهی از منکر نامگذاری شده است، ابراز داشت: امر به معروف و نهی از منکر فریضه دینی است که به همه مسلمانان واجب است چراکه اگر در جامعه این مهم فراموش و یا ترک شود اشرار بر ان جامعه مسلط می شوند.

امام جمعه تبریز با تاکید بر ضرورت احیای امربه معروف ونهی ازمنکر افزود: نباید نسبت به احیای امربه معروف ونهی ازمنکر بی تفاوت باشیم و فراموش نکنیم که انگیزه قیام امام حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر و احیای شریعت پیامبر اکرم(ص) بود.

در دوران پسابرجام نباید روابط با آمریکا عادی شود

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه خطبه های نمازجمعه امروز به دوران پسا برجام اشاره کرد و گفت: در دوران پسابرجام نباید روابط با آمریکا عادی شود چراکه مردم ایران هرگز جنایت های آمریکا را در کشورمان فراموش نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه برجام یک معاهده بین المللی است، گفت: نباید برجام منجر به اختلافات و تنازع بین مردم شود چراکه دشمن می خواهد وحدت بین مردم را از بین ببرد.

آیت الله مجتهد شبستری با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال راهی برای نفوذ به کشور است، اظهار داشت: باید جلوی ورود دشمن به کشور را بگیریم و برای جلوگیری از نفوذ دشمن برنامه داشته باشیم.

موشک دور برد عماد بر دل دشمنان لرزه انداخت

امام جمعه تبریز با اشاره به آزمایش موشک دور برد عماد گفت: موشک دور برد عماد بر دل دشمنان لرزه انداخت.

وی با تاکید بر اینکه پرتاب این موشک ساخت داخل به تمام ادعاهای دشمنان پاسخ داد، افزود: موشک عماد سندی برای ایجاد رعب در دل دشمنان بود و قطعا در صورت تجاوز دشمنان سلاح های پیشرفته جمهوری اسلامی ایران طعم نابودی را به آنها خواهد چشاند.

آیت الله مجتهد شبستری با اشاره به اینکه هر کشوری حق دفاع از خود را دارد، گفت: باید همواره تجهیزات دفاعی خود را توسعه و تقویت کنیم.

وی سپس با تسلیت شهادت سردار همدانی در سوریه اشاره کرد و در خصوص این شهید والا مقام گفت: وی یکی از مستشاران قوی ایران در سوریه بود و در جنگ با گروهک های تروریستی نقش بسیار تاثیرگذاری در آن جا ایفا می کرد.

امام جمعه تبریز همچنین با اشاره به سالگرد رحلت آیت الله مهدوی کنی ابراز داشت: خدماتی که این فقیه بصیر نسبت به اسلام و انقلاب انجام دادند قابل ستایش است.