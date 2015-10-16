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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۳۸

امام جمعه موقت یزد:

دولتمردان در زمینه همکاری با روسیه تدبیر کنند

دولتمردان در زمینه همکاری با روسیه تدبیر کنند

یزدـ امام جمعه موقت یزد با اشاره به اینکه روسیه بیشترین همکاری را با آمریکا پس از فروپاشی شوروی داشته است، گفت: دولتمردان ما در مسئله همکاری با روسیه تدبیر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی یزدی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد اظهار داشت: پس از فروپاشی شوروی، روسیه بیشترین همکاری را با آمریکا داشته و آمریکا در کار آنها نفوذ کرده است بنابراین دولتمردان ما بدانند که روسیه سال‌ها با آمریکا همکاری کرد و نتیجه‌ای جز فروپاشی ندید و مبادا که آنها راه رفته را دوباره بپیمایند.

وی در مورد قضیه برجام نیز با بیان اینکه نمی‌خواهم در این قضیه ورود پیدا کنم، عنوان کرد: اینکه راهی که تاکنون طی شده، مسیری صحیح بوده یا ناصحیح، باید بدانیم که فعلا در مرحله‌ای قرار داریم که بایدد بهترین فکر و تدبیر را داشته باشیم.

مدرسی افزود: به عنوان یک عضو از شورای نگهبان اعلام می‌کنم که وظیفه شورای نگهبان، بررسی قوانین است تا مبادا مخالف شرع و قانون اساسی باشد و بیش از این وظیفه‌ای ندارد و مصوبه‌ای که به شورای نگهبان آمده و امضا شده است، بر خلاف قانون اساسی و شرع نبوده و ما آن را به کمیسیون امنیت ملی مجلس واگذار کرده‌ایم.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به اینکه آمریکا می خواست با تصویب برجام به جهانیان اینگونه القا کند که ایران تسلیم شده و جمهوری اسلامی ایران دسترسی به سایت‌های هسته‌ای را برای ما باز گذاشته است، بیان کرد: آنها می‌خواستند به ملت‌های دیگر بگویند که حق نفس کشیدن ندارند وگرنه به سرنوشت ایران دچار می‌شوند.

مدرسی با اشاره به بلف‌های آمریکا خاطرنشان کرد: همه برخوردهای مزورانه آمریکا هم در زمینه برجام و هم در زمینه انرژی هسته‌ای با آزمایش‌های موشکی به ویژه موشک عماد نقش برآب شد و آمریکا امروز جایگاهی در جهان و در نزد ملت‌های آزادی‌خواه ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فاجعه منا ادامه داد: رژیم در حال انحطاط آل سعود ارزشی برای جان انسانها قائل نیست و تنها به شهوات و رضایتمندی اربابان آمریکایی و صهیونیست خود فکر می کند و جنایت منا نیز نشأت گرفته از فکر و ذهن و عمل شیطانی آنها است.

مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم اظهار داشت: واقعه عاشورا در جهان آفرینش بی‌همتا است و هر روز زوایای تازه ای از این واقعه عظیم برای مردم در سراسر جهان شناخته می شود.

وی همچنین با اشاره به نامگذاری هفته امر به معروف و نهی از منکر، این نامگذاری در ایام محرم را بسیار مناسب خواند و افزود: امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو واجب دینی در جامعه ما آنگونه که باید اجرا نشده در حالی که بر اساس روایات، مومنی که امر به معروف و نهی از منکر نکند، دین ندارد.

کد مطلب 2942080

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