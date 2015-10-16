دولتمردان در زمینه همکاری با روسیه تدبیر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی یزدی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد اظهار داشت: پس از فروپاشی شوروی، روسیه بیشترین همکاری را با آمریکا داشته و آمریکا در کار آنها نفوذ کرده است بنابراین دولتمردان ما بدانند که روسیه سال‌ها با آمریکا همکاری کرد و نتیجه‌ای جز فروپاشی ندید و مبادا که آنها راه رفته را دوباره بپیمایند.

وی در مورد قضیه برجام نیز با بیان اینکه نمی‌خواهم در این قضیه ورود پیدا کنم، عنوان کرد: اینکه راهی که تاکنون طی شده، مسیری صحیح بوده یا ناصحیح، باید بدانیم که فعلا در مرحله‌ای قرار داریم که بایدد بهترین فکر و تدبیر را داشته باشیم.

مدرسی افزود: به عنوان یک عضو از شورای نگهبان اعلام می‌کنم که وظیفه شورای نگهبان، بررسی قوانین است تا مبادا مخالف شرع و قانون اساسی باشد و بیش از این وظیفه‌ای ندارد و مصوبه‌ای که به شورای نگهبان آمده و امضا شده است، بر خلاف قانون اساسی و شرع نبوده و ما آن را به کمیسیون امنیت ملی مجلس واگذار کرده‌ایم.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به اینکه آمریکا می خواست با تصویب برجام به جهانیان اینگونه القا کند که ایران تسلیم شده و جمهوری اسلامی ایران دسترسی به سایت‌های هسته‌ای را برای ما باز گذاشته است، بیان کرد: آنها می‌خواستند به ملت‌های دیگر بگویند که حق نفس کشیدن ندارند وگرنه به سرنوشت ایران دچار می‌شوند.

مدرسی با اشاره به بلف‌های آمریکا خاطرنشان کرد: همه برخوردهای مزورانه آمریکا هم در زمینه برجام و هم در زمینه انرژی هسته‌ای با آزمایش‌های موشکی به ویژه موشک عماد نقش برآب شد و آمریکا امروز جایگاهی در جهان و در نزد ملت‌های آزادی‌خواه ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فاجعه منا ادامه داد: رژیم در حال انحطاط آل سعود ارزشی برای جان انسانها قائل نیست و تنها به شهوات و رضایتمندی اربابان آمریکایی و صهیونیست خود فکر می کند و جنایت منا نیز نشأت گرفته از فکر و ذهن و عمل شیطانی آنها است.

مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم اظهار داشت: واقعه عاشورا در جهان آفرینش بی‌همتا است و هر روز زوایای تازه ای از این واقعه عظیم برای مردم در سراسر جهان شناخته می شود.

وی همچنین با اشاره به نامگذاری هفته امر به معروف و نهی از منکر، این نامگذاری در ایام محرم را بسیار مناسب خواند و افزود: امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو واجب دینی در جامعه ما آنگونه که باید اجرا نشده در حالی که بر اساس روایات، مومنی که امر به معروف و نهی از منکر نکند، دین ندارد.