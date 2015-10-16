به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان ضمن تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله حسین (ع) اظهار کرد: در ایام ماه محرم باید اهداف امام حسین (ع) از قیام عاشورا برای مردم تبیین شود.

وی همچنین توجه به فرضیتین را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید مراقب توطئه های فرهنگی دشمنان باشیم.

امام جمعه کرمان با تاکید بر لزوم هوشیاری جوانان ادامه داد: امروز دشمنان از طریق شبکه های ماهواره ای سعی در تضعیف بنیان خانواده ها و اعتقادات جوانان دارند.

آیت الله جعفری با تاکید بر لزوم احیا امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، گفت: برای اینکه فریضتین اثرگذاری لازم را داشته باشد باید از شیوه های صحیح استفاده کرد.

وی با اشاره به اقتدار نظامی ایران ادامه داد: دشمنان از قدرت نظامی ایران در هراس هستند و به همین دلیل نمایش موشک های تولید شده در ایران موجب ناراحتی آمریکا شد.

امام جمعه کرمان به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «ما باید از لحاظ قدرت نظامی به جایی برسیم که دشمن خیال تجاوز به ایران را هم نکند» افزود: با پیشرفت های نظامی به دست آمده به زودی شاهد این امر خواهیم بود.

آیت الله جعفری با اشاره به اتحاد ایران، عراق، سوریه و روسیه برای از ریشه کن کردن گروه تروریستی داعش، گفت: داعش دست پرورده آمریکا و غرب است و حال که روسیه با نیروهای ارتش سوریه داعش را فراری داده است فریاد آمریکا بلند شده است.

وی ادامه داد: استکبار جهانی و غرب تنها مدیان حقوق بشر بوده و در عمل ثابت کرده اند که اعتقادی به آزادی و حقوق بشر ندارند.

امام جمعه کرمان همچنین با اشاره به مدیریت نامطلوب آل سعود در مراسم حج، اظهار داشت: در فاجعه منا دو نفر از استان کرمان نیز جان خود را از دست دادند.

آیت الله جعفری ادامه داد: مدیریت حج تنها نباید در انحصار یک کشور باشد و باید این امر به مجموعه ای توانمند سپرده شود.

وی با اشاره به لزوم اتحاد مسلمان تصریح کرد: برخی از کشورهای اسلامی باید دست از نوکری آمریکا بردارند و منفعت اسلام و مسلمانان را در نظر بگیرند.

امام جمعه کرمان همچنین با گرامیداشت واقعه ۲۴ مهر گفت: در سال ۵۷ در چنین روزی رژیم ستمشاهی مردم بیگناه را به خاک و خون کشید.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان یادآور شد: برخی نمایندگان در خصوص مسئله برجام به خوبی عمل نکردند.