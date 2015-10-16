سرمربی تیم فوتبال بانوان وحدت ایثار گرگان استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان ظهر امروز (جمعه) تیم «وحدت ایثار گرگان» در شهر بم کرمان در برابر «شهرداری بم» در ادامه نتایج ضعیف خود این بار با ۹ گل مغلوب شد. نیمه نخست این بازی با پنج گل به سود شهرداری به پایان رسیده بود.

پس از پایان این بازی، «سمیه کبیری» سرمربی تیم وحدت ایثار گرگان از سمت خود استعفا داد. کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تایید کرده است.

با نتیجه رقم خورده، تیم وحدت ایثار از ۵ بازی با ۴ شکست و تنها یک تساوی در رتبه یکی مانده به آخر مسابقات قرار دارد.

نماینده گرگان در بازی نخست با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب نماینده سیرجان شده بود و در بازی دوم در اصفهان با ۷ گل برابر نماینده نجف آباد شکست خورد. این تیم در هفته سوم در خانه با سه گل در مقابل نماینده ایلام شکست خورد اما در هفته چهارم در ازنا مقابل شهدای این شهر به تساوی ۳ بر ۳ دست یافت و تک امتیاز خود را دشت کرد.

بازی هفته پنجم این تیم به علت انصراف نماینده همدان برگزار نشد. ضمن اینکه بازی با تیم «دلوار کشتی جنوب بوشهر» که بدون امتیاز تنها تیم پایین تر از نماینده گرگان است، قرار بود هفته گذشته برگزار شود که به تعویق افتاد.

وحدت ایثار گرگان پس از یک سال غیبت به لیگ برتر بازگشته است.

وحدت ایثار در هفته هشتم مسابقات جمعه ۲۹ مهر از تیم شهرداری سنندج پذیرایی خواهد کرد.