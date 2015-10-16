مسئولان ورزش استان بوشهر مدیریت اقتصادی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه های نمازجمعه این هفته اظهار داشت: مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان صداو سیما، استقلال، آزادی جمهوری اسلامی را اساس و جوهره انقلاب ایران عنوان کرد و اظهار داشت: همین اهداف است که دشمن را عصبانی کرده است.

وی با بیان اینکه شعار مرگ بر آمریکا یکی از شعارهای مهم انقلابمان است، افزود: هرگاه دشمنان ما را تائید کردند باید بدانیم که از شعارهای انقلابی فاصله گرفته‌ایم.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به هفته علم و فن آوری، عنوان کرد: برخی مسئولان به دنبال نا امید کردن جوانان در زمینه علمی هستند اما جایگاه علمی امروز ایران در مقایسه با قبل از انقلاب قابل مقایسه نبوده است.

امام جمعه بوشهر با قدردانی از نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: هیچ پیشرفتی در کشور انجام نمی شود ، مگر در سایه امنیت جامعه.

صفایی بوشهری با عنوان اینکه، اکنون کشور در مرحله جهاد است و تمامی مردم باید جهادی فکر کنند، گفت:باید به جای اعزام دانشجویان به خارج از کشور برای توسعه کشور هزینه کرد.

وی با اشاره به ممنوعیت مذاکره با آمریکا بعد از رسیدن به توافق عنوان کرد: مذاکرات در راستای حفظ منافع کشور، جلوگیری از نفوذ و ایجاد فضای مناسب برای رفع تحریم بلامانع است.

نماینده ولی فقیه اظهار کرد: ممنوعیت مذاکرات یک حکم شرعی حکومتی است و بی‌توجهی به این حکم موجب برخود جدی مردم می‌شود.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه آمریکا در پشت پرده مذاکرات خواستار نفوذ در مسائل اقتصادی، سیاسی، علمی و فن‌آوری است، افزود: مردم بعد از تائید برحام خواستار لغو تحریم ها هستند اما دشمنان با برداشتن تحریم ها ۱۰ تحریم دیگر اضافه می‌کنند.

وی با اشاره به روز تربیت بدنی در خصوص کمبود زیر ساخت های ورزشی در استان بوشهر گفت: مسئولان ورزش در استان باید مدیریت اقتصادی داشته باشند و دیگر مسئولان نیز باید در این حوزه کمک کنند.

برنامه‌های محرم خالصانه باشد

امام جمعه شهر خورموج نیز در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر خورموج بر رعایت تقوای خدا در همه مراحل زندگی تاکید کرد و گفت: تنها راه نجات دنیا و آخرت رعایت تقوای خدا است.

حجت الاسلام عبدالحسین مصلح ضمن تسلیت فرا رسیدن سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالحسین(ع) بر بالا بردن کیفیت برنامه ها در این ماه تاکید کرد و افزود: برنامه هایی که در سطح شهر و روستا برگزار می شود باید برای خدا و با اخلاص باشد.

وی با اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان تصریح کرد: تنها راه تربیت صحیح فرزندان همکاری و پیوند ناگسستنی مربیان و خانواده است که در تربیت اخلاقی فرزندان تاثیرگذار است.

مصلح در خصوص روز غذا نیز گفت: متاسفانه غذای سالم کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و همین امر باعث مشکلات روحی و جسمی می‌شود که نیاز است کشاورزان و دامداران نسبت به تولید غذای سالم تلاش کنند.

وی به اهمیت ورزش در زندگی نیز اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های صورت گرفته توسط دولت، فضاهای ورزشی خوبی در سطح شهرستان برای جوانان ساخته شده ولی از این فضاها به نحو مطلوب بهره نمی‌برند و بلا استفاده مانده است.