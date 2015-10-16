شکست استقلال برابر پدیده در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هشتمین هفته پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز با دیدار تیم های پدیده مشهد و استقلال تهران در ورزشگاه ثامن مشهد آغاز شد که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر پدیده به پایان رسید. مهدی خیری(۳) زننده این گل بود.

این دیدار که با یک دقیقه سکوت به خاطر درگذشت هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس آغاز شد، با هجومی پدیده میزبان همراه بود و این تیم خیلی زود به گل برتری رسید. در دقیقه سوم این دیدار مهدی خیری در میانه های زمین توپ را از مدافعان استقلال گرفت و بدون معطلی با ضربه ای بلند و از بالای دستان سیدمهدی رحمتی که بیرون دروازه حضور داشت دروازه مهمان تهرانی را باز کرد.

بعد از این گل استقلال تلاش کرد تا گل خورده را جبران کند اما این پدیده بود که در ضد حملات خطرناک ظاهر شد و می توانست گل های بیشتری را هم به ثمر برساند که رحمتی در یک صحنه خوب کار کرد و اجازه دریافت گل دوم را نداد.