مردم یزد برای احیای امر به معروف و نهی از منکر راهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران یزدی امروز پس از شرکت در نمازجمعه که امروز به امامت عضو فقهای شورای نگهبان و عضو جامعه مدرسین قم برگزار شد، با شرکت در مراسم راهپیمایی خواستار احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی شدند.

نمازگزاران با سر دادن شعارهای «امر به معروف فروع دین است، اطاعت از ولی مسلمین است»، «امر به معروف ره حسین است، کشته این راه خود حسین است» و «قیام هر مسلمان حمایت از معروف است، پیام هر آزاده، حمایت از معروف است» خواستار احیای این دو فریضه در جامعه شدند.

راهپیمایان همچنین با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر انگلیس» و «مرگ بر آل سعود خائن» استکبار جهانی را منکر بزرگ جامعه اسلامی دانستند.

نمازگزاران یزدی امروز همچنین با محکوم کردن جنایات آل‌سعود در یمن و جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین با سر دادن شعار «حمایت از فلسطین، حمایت از اسلام است» و «پیروزی فلسطین، ‌ پیروزی اسلام است» حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین بار دیگر به نمایش گذاشتند.

راهپیمایان یزدی همچنین با سر دادن شعار «اطاعت از رهبری، ضامن ملت ماست»، «مذاکره با آمریکا، ممنوع است» و «ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده» تدبیر رهبری در مسائل بین‌المللی را تعیین‌کننده همه خط قرمزها بیان کردند.