هیچ هواپیمای روسی در مرز با ترکیه سرنگون نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه ای امروز اعلام کرد که تمامی جنگنده های روسی اعم از پهپادهای این کشور که در سوریه مشغول عملیات هستند، به پایگاه خود بازگشته اند.

«ایگور کوناچنکو» سخنگوی وزارت دفاع روسیه دقایقی پیش دراین باره گفت: تمامی هواپیماهای جنگی روسیه از جمله هواپیماهای بدون سرنشین روسی پس از اتمام موفقیت آمیز مأموریت های محوله، صحیح و سالم به پایگاه های خود بازگشته و اکنون به طور عادی به کار خود ادامه می دهند.

ساعاتی قبل، ستاد مشترک ارتش ترکیه با انتشار چند عکس، در بیانیه ای اعلام کرده بود که پدافند هوایی این کشور یک فروند هواپیمای ناشناس را در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه مورد هدف قرار داده است.

لازم به ذکر است ترکیه از حامیان اصلی گروههای تروریستی چون جبهه النصره در سوریه است که از جمله اهداف حملات هوایی روسیه در سوریه به شمار می روند.

به گزارش مهر، روسیه از چهارشنبه مصادف ۳۰ سپتامبر سال جاری، اعلام کرد که در راستای قوانین بین المللی و بنا به درخواست دولت مشروع سوریه حملات هوایی خود به تروریست های تکفیری داعش در این کشور را آغاز می کند.

گفتنی است، مقامات روسیه با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب سال ۱۹۷۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرده بودند که حملات هوایی آن ها به تروریست ها در سوریه بنا به درخواست دولت قانونی این کشور بوده و لذا موضوع حمایت ها از سوریه در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور بر اساس منشور ملل متحد و در چارچوب قوانین بین المللی محسوب می شود.