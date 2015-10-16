روسیه درباره سیاسی کردن گزارش سقوط هواپیما به «اولاند» هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخاروف» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه لحظاتی پیش درباره هرگونه تلاش «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه برای سیاسی کردن گزارش سقوط هواپیمای اِم. اِچ ۱۷ هشدار داد.

زاخاروف در این رابطه گفت: روسیه بارها از کارشناسان هلندی برای حضور در مسکو دعوت هایی را به عمل آورده، اما در مقابل آمستردام این پیشنهادها را نپذیرفته و اکنون در پی آن است تا از این طریق به ایجاد یک رسوایی مبادرت نماید.

وی در ادامه افزود: روسیه بیش از همه خواستار افشاء حقیقت درباره سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی است.

پرواز خطوط هوایی مالزی که با ۲۹۸ مسافر یک سال پیش از آمستردام عازم کوالالامپور بود که بر فراز خاک اوکراین سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. ۱۹۳ نفر از سرنشینان این هواپیما شهروندان هلند بودند.

شورای امنیت پرواز هلند قرار بود در گزارش خود تایید کند که این هواپیما در پی اصابت اشیائی پر انرژی از بیرون سقوط کرده است. این امر، مؤید فرضیاتی است که می گوید پرتاب یک موشک زمین به هوا عامل سقوط بوده است. با این حال انتظار نمی رود که در گزارش تحقیق هلند عامل این اقدام معرفی شود.

دولت‌های غربی و اوکراین می‌گویند این هواپیمای بویینگ با شلیک شبه نظامیان جدایی طلب در شرق اوکراین سقوط کرده، اما مقامات مسکو، دولت اوکراین را مسئول می‌دانند که البته دولت اوکراین نیز اتهامات روسیه را رد می‌کند.

پیشتر، دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که هیئت تحقیقاتی هلند برای تدوین این گزارش با کارشناسان روس همکاری نکرده اند. به گفته پسکوف شواهدی که از سوی روسیه درباره ساقط شدن این هواپیما ارایه شده است، اما به دلایلی که نمی دانیم چیستند، مورد بررسی قرار نگرفته است.

مقامات دولت هلند قرار بود نتیجه تحقیقات خود را پیش از اعلام عمومی، در اختیار خانواده‌های قربانیان این واقعه بگذارند.