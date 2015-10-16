فریاد مرگ بر صهیونیست در آسمان زاهدان طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز نمازگزاران زاهدانی مصلی قدس پس از برپایی نماز جمعه در مصلی قدس از محل میعادگاه نماز جمعه تا میدان دادگستری در محکومیت اقدام های ضد اسلامی صهیونیست دست به راهپیمائی زدند.

نمازگزاران زاهدانی امروز با اعلام همبستگی با مردم بی دفاع فلسطین، فریاد مرگ بر صهیونیست را طنین انداز کردند.

نمازگزاران، مسیر مصلی قدس تا میدان دادگستری واقع در خیابان آزادی زاهدان را با سردادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و مرگ بر آل سعود، طی کردند.

مردم نمازگزار با اعلام همدردی با مردم مظلوم و بی پناه غزه و محکومیت نسل کشی و قتل عام عمومی غیر نظامیان بی گناه؛ در راهپیمایی ضد صهیونیستی، علیه کشتار بی رحمانه رژیم اشغالگر قدس خشم و نفرت و انزجار خود را از نسبت به رژیم جعلی اسرائیل، فریاد زدنند.

در راهپیمایی امروز که نشان دهنده خشم مردم زاهدان از این بی حرمتی بود، مردم با سردادن شعارهایی از جمله «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، اسرائیل نابود است فلسطین پیروز است، آل سعود ننگت باد» اعتراض خود را به جنایت های ظالمان جهان فریاد زدند.

آنان همچنین در بخشی از مسیر شعارهائی را در بی کفایتی آل سعود در مدیریت مناسک حج سر دادند.