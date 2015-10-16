تساوی استقلال برابر پدیده در یک دیدار جذاب/ صدرنشینی به خطر افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هشتمین هفته پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز با دیدار تیم های پدیده مشهد و استقلال تهران در ورزشگاه ثامن مشهد آغاز شد که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید. مهدی خیری(۳) برای پدیده و محمدحسین مرادمند(۵۹ - گل به خودی) برای استقلال گل زدند.

این دیدار که با یک دقیقه سکوت به خاطر درگذشت هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس آغاز شد، با هجومی پدیده میزبان همراه بود و این تیم خیلی زود به گل برتری رسید. در دقیقه سوم این دیدار مهدی خیری در میانه های زمین توپ را از مدافعان استقلال گرفت و بدون معطلی با ضربه ای بلند و از بالای دستان سیدمهدی رحمتی که بیرون دروازه حضور داشت دروازه مهمان تهرانی را باز کرد.

بعد از این گل استقلال تلاش کرد تا گل خورده را جبران کند اما این پدیده بود که در ضد حملات خطرناک ظاهر شد و می توانست گل های بیشتری را هم به ثمر برساند که رحمتی در یک صحنه خوب کار کرد و اجازه دریافت گل دوم را نداد.

با شروع نیمه دوم بر سرعت بازی اضافه شد و دو تیم حملات زیادی را روی دروازه یکدیگر انجام دادند. در این بین استقلال که برای جبران گل خورده تلاش می کرد در دقیقه ۵۹ صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که ارسال خسرو حیدری را حسین مرادمند مدافع پدیده به اشتباه وارد دروازه خودی کرد تا کار به تساوی کشیده شود.

دو تیم در دقایق باقی مانده فوتبال خوب و قابل قبولی را به نمایش گذاشتند و صاحب موقعیت های خوبی نیز شدند اما نتوانستند دروازه ها را باز کنند.

تیم فوتبال استقلال با این تساوی ۱۷ امتیازی شد و همچنان در صدر جدول باقی ماند. با این حال اگر سپاهان بتواند در دیدار امروزش برابر سیاه جامگان به برتری برسد صدر را از استقلال خواهد گرفت.