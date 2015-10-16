حضور دستیاران کی روش و درخواست برای صدمین گل کاپیتان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهان و سایپای تهران از هفته هشتم لیگ پانزدهم که در ورزشگاه دستگردی برگزار شد حاشیه هایی داشت که در زیر می خوانید:

* حدود ۳۰۰ هوادار در ورزشگاه حاضر بودند که اکثر آنها هواداران اصفهانی بودند..

* جواد نکونام و یحیی گل‌محمدی خوش و بش بسیار گرمی با یکدیگر کردند.

* گل‌محمدی هنگام ورود به زمین به سرعت به سمت مجید جلالی رفت و برای نشستن بر روی صندلی مربیگری خود از وی اجازه گرفت.

* هواداران اصفهانی که در ورزشگاه حضور داشتند رجب زاده را بیشتر از سایر بازیکنان تشویق کرده و از او می خواستند صدمین گل خود را در این دیدار به ثمر برساند.

* در نیمه اول یحیی گل‌محمدی و مجید جلالی بر روی نیمکت نشسته بودند و مجتبی حسینی و فرهاد پورغلامی از کنار زمین نکات فنی را به بازیکنان یادآوری می کردند.

* اوسیانو و گاسپار دو دستیار کی روش در ورزشگاه حاضر بوده و بازی را تماشا می کردند.

* همچنین محمد مومنی و تنی چند از مسئولین سایپا و ذوب آهن در جایگاه ویژه نشسته و به تماشای بازی نشستند.