جای بیدارشدگان غرب در «عمار» است/ رویکرد اقتصادی در دوره جدید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ششمین جشنواره مردمی «عمار» امروز جمعه ۲۴ مهر ماه با حضور نادر طالب‌زاده دبیر جشنواره، وحید جلیلی مسئول شورای سیاست‌گذاری و سید رسول منفرد دبیر اجرایی این جشنواره برگزار شد.

نادر طالب‌زاده در ابتدای این جلسه با اشاره به ویژگی‌های جشنواره «عمار» بیان کرد: جشنواره عمار توانست خلاءهایی را در کشور ما پر کند. این جشنواره اولین خانه فیلمسازی مستند را به صورت جدی ایجاد کرد و آثار جشنواره از صدا و سیما گرفته تا سطح جامعهT همه جا دیده می شود.

وی با اشاره به اهداف جشنواره «عمار» عنوان کرد: بخشی از جشنواره عمار رویکرد آموزشی آن است که همیشه مقدس است و بخش دیگر، جذب مخاطبان و پخش آثار در سراسر ایران از روستاها گرفته تا شهرستان ها است که در عمار دیده می شود. خوشبختانه استقبال از جشنواره «عمار» به صورت طبیعی اتفاق افتاده است و وجه بین المللی این جشنواره رو به گسترش است. من سال ها است که با اهل فکر و رسانه مواجه می شوم و می بینم که درک آنها از «عمار» بسیار جدی است و این برای من باعث خوشبختی است.

دبیر جشنواره «عمار» با اشاره به جشنواره هایی که در کشور ایران برگزار می شوند، افزود: ما یک کشور فرهنگی هستیم که جشنواره های زیادی در کشور برگزار می شود. وقتی مهمانان خارجی از کشورهای مختلف به ایران می آیند، سخنانشان درباره کشور ما قابل توجه است و نگاهشان به ایران غیر قابل مقایسه با کشورهای دیگر است. به طور مثال یکی از مهمانان از ایتالیا به ایران دعوت شده بود و درباره حادثه ۱۱ سپتامبر صحبت کرد. او درباره نظرش نسبت به جلسه سخنرانی خود و آنچه که از مردم ایران دریافت کرده است، گفت مخاطبان در این جلسه بسیار فعال و پویا بودند و اگر قرار بود من همین سخنان را در دانشگاهی در ایتالیا بیان کنم، نیمی از مخاطبان سخنانم را نمی فهمیدند و نیمی دیگر نگاه فاسدی داشتند.

طالب‌زاده ادامه داد: این سخنان از زبان یک ایتالیایی برای من عجیب بود و حالا هدف جشنواره «عمار» غنی کردن سطح فرهنگی ایران است. در جشنواره، ما از یکسال گذشته به این طرف به نوعی پختگی رسیده ایم و امیدوارم هر سال تولید، اکران و پخش ما بهتر از سال قبل باشد.

در ادامه این نشست سید رسول منفرد با ارائه گزارشی از فعالیت های یکسال گذشته، اظهار کرد: اکران های جشنواره «عمار» در شش ماهه اول امسال حدود ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین تعداد گزارش های مکتوب و مصور به دبیرخانه جشنواره بیشتر شده است.

وی با اشاره به اتفاقاتی که برای اولین بار در این دوره از جشنواره رخ داد، توضیح داد: یکی از اتفاقات جشنواره امسال این بود که روی رویکرد اقتصادی تاکید شد و با این رویکرد ما در کنار اکران فیلم ها فروش هم داشتیم. برای این منظور فیلم «خانه‌ای کنار ابرها» در نظر گرفته شد و این فیلم توانست حدود ۸ میلیون تومان در شهرها و روستاها فروش داشته باشد. مشارکت های مردمی در طول برگزاری اکران‌های امسال هم ادامه داشت و ما در تامین مکان، تجهیزات و پوشش رسانه‌ای مشارکت‌های زیادی از طرف مردم داشتیم.

دبیر اجرایی جشنواره مردمی «عمار» با اشاره به اکران های داخلی و خارجی، افزود: امسال فیلم های جشنواره «عمار» غیر از اکران های مردمی، در ۳۸ ستاد نماز جمعه نیز اکران شده‌اند. همچنین در کشورهای سوریه، روسیه و پاکستان اکران های مردمی ما برگزار شد.

منفرد در پایان سخنانش با اشاره به آثار دریافتی این دوره از جشنواره مردمی «عمار» توضیح داد: ثبت نام برای جشنواره «عمار» تا ۲۵ آبان‌ماه ادامه دارد و تا ۳۰ آبان‌ماه نیز باید آثار به جشنواره تحویل داده شوند. بنابراین آمار دقیقی از آثار دریافتی در دست نیست اما آثار این دوره نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده است و بعد از آثار مستند، آثار داستانی بیشترین آمار را داشته‌اند.

در ادامه این نشست، وحید جلیلی مسئول شورای سیاست‌گذاری جشنواره مردمی «عمار» ضمن تسلیت ایام محرم گفت: عده ای امروز در پی آن هستند که اجازه ندهند عاشورا و واقعه حسینی از زمان خود بیرون آید و مسیر خود را پیش رود. واقعه حسینی به نوعی محاصره شده است و شکستن این حصر به دست جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی انجام می شود. جشنواره مردمی «عمار» یکی از جریان‌هایی است که تلاش می کند این حصرشکنی و خط شکنی رخ دهد.

وی از ۳ محور که در جشنواره «عمار» به صورت جدی دنبال می شود نام برد و ادامه داد: گام اول در جشنواره مردمی «عمار» پیوست اجتماعی در هنر انقلاب اسلامی بود. هنر انقلاب اسلامی به اشکال گوناگون و با علل مختلف در بسیاری از موقعیت ها بایکوت می شد و امکان ارتباط با مخاطب از آن دریغ می‌شد. در طول چند سال گذشته اتفاقات خوبی رخ داد و بسیاری از فیلمسازان این امکان را پیدا کردند که فیلمشان را عرضه کنند و حالا در گام دوم ما به یک پیوست اقتصادی برای هنر انقلاب اسلامی نیاز داریم که هم به معنای کاستن هزینه ها و هم به معنای ایجاد زمینه و ظرفیت یابی برای پروژه های مختلف است و در ادامه این روند، تبدیل مخاطب به مشتری از دیگر اهداف جشنواره «عمار» است.

جلیلی پیوست سوم را در حوزه بین الملل دانست و تصریح کرد: ما نیاز داریم در فضای بین‌المللی حضور جدی تری داشته باشیم. هنر انقلاب از داشتن رسانه های بین المللی محروم است. بعضی از بهترین و حرفه ای ترین آثار هنری ما که در جمهوری اسلامی ما تولید شده است، به مخاطبان خود نمی رسد. ما چند سال پیش جلسه ای با وزیر فرهنگ فلسطین داشتیم و فهمیدیم که فیلم «بازمانده» بعد از ۲۰ سال از تولید به مخاطب اصلی خود نرسیده است.

مسئول شورای سیاست‌گذاری جشنواره مردمی «عمار» در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد اقتصادی جشنواره «عمار» و ایجاد آسیب‌های احتمالی برای مخاطبان گفت: پیوست اقتصادی نه تنها باعث آسیب نمی شود بلکه به مردمی بودن جشنواره نیز کمک می کند. جنس برگزاری جشنواره از ابتدا به همین شکل بوده است. به طور مثال مردم در یک روستا، در یک شب جمع می شدند و سرمایه ای را فراهم می کردند که با آن بتوانند فیلم های مورد نظر را اکران کنند و حالا ما می خواهیم این ظرفیت را تقویت کنیم و ارتقا دهیم.

وی بیان کرد: هم‌اکنون در عرصه نشر در جبهه فرهنگی انقلاب کتاب هایی وجود دارند که در بخش خصوصی چاپ شده اند و توانسته‌اند تیراژها را جابجا کنند. به طور مثال کتاب «خاک های نرم کوشک» تاکنون به ۲۰۰ چاپ رسیده است و می‌توان گفت جبهه فرهنگی انقلاب در عرصه کتاب پیشتاز است.

در ادامه این نشست، منفرد در پاسخ به پرسشی درباره حضور روحانیون در اکران یا ساخت فیلم ها توضیح داد: سومین قشری که بیشترین تعداد اکران‌کننده‌های جشنواره «عمار» را برعهده دارند، طلاب هستند. همچنین پرمخاطب‌ترین فیلم های ادوار جشنواره «عمار» آثاری بودند که به سوژه روحانیت پرداخته بودند.

طالب‌زاده نیز در پاسخ به پرسش دیگری درباره حضور جشنواره «عمار» در عرصه های بین المللی عنوان کرد: در غرب محافلی وجود دارند که مختص مسلمانان هستند و فیلم های «عمار» باید بتوانند به این محافل و همچنین مناسک غیراسلامی و مردمی در حوزه بین‌الملل وارد شوند که در این زمینه رایزنی هایی در حال انجام است.

جلیلی در پاسخ به پرسش دیگری درباره رویکرد جشنواره «عمار» در حوزه تولید محتوا، اظهار کرد: آثار زیادی از سمت مراکز بیگانه به کشور ما سرازیر می شوند و ما نیازمند یک نهضت تولید محتوا هستیم تا این محور اتفاقات پیرامون خود را انتقال دهد.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره ساخت آثار اختلاف برانگیز یادآور شد: سینما و هنر در اصل باید به اختلافات بپردازد اما مهم این است که رویکرد در این حوزه باید حل مساله باشد وگرنه با بایکوت مسائل، کاری حل نمی شود. به طور مثال فتنه ۸۸ اتفاق مهمی در تاریخ معاصر ایران است و اتفاقا اگر شورای عمار در خصوص این فتنه روشنگری نکند و این مساله تبیین نشود، وحدت ملی ما را خدشه‌دار می کند.

مسئول شورای سیاست‌گذاری جشنواره مردمی «عمار» اضافه کرد: امروز شما می بینید که در خارج از کشور فیلم های زیادی در این حوزه ساخته می شوند، در داخل هم فیلم هایی همچون «یک خانواده محترم» در حمایت از فتنه گران ساخته شده است و حالا اگر یک حزب‌اللهی بخواهد فیلمی بسازد، می‌گویند به دنبال فیلم های اختلاف‌برانگیز رفته است. هالیوود و اروپا درباره فتنه ۸۸ فیلم می سازند بنابراین اجازه دهید که فیلمسازان حزب‌اللهی ما نیز آثار خود را در حوزه های مستند و داستانی بسازند. این آثار موجب تفرقه‌افکنی نمی شوند، بلکه اگر سرویس های موصاد و سایر دشمنان در این باره فیلم بسازند، لطمات بیشتری را به ما وارد می کنند.

طالب‌زاده نیز در پاسخ به این پرسش بیان کرد: اتحاد، مساله مهمی است. شبهات در زمان از بین می روند و باید این وحدت را در تولید آثار در نظر گرفت.

وی همچنین درباره حضور مهمانان خارجی در ایران تصریح کرد: باید بیدارشدگان جهان غرب را که در مقابل دروغ ایستاده‌اند، پیدا کنیم چراکه جای این افراد در «عمار» است.

جلیلی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه آیا بودجه ای به جشنواره «عمار» اختصاص داده شده است یا خیر؟ اظهار کرد: علی‌رغم مصوبه مجلس شورای اسلامی که بودجه یک میلیاردی را برای جشنواره «عمار» در نظر گرفته بود، دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صریحا اعلام کردند که کمکی به جشنواره نخواهند کرد و البته اعلام کردند که این تصمیم از جایگاه های بالاتری صورت گرفته است.

وی ادامه داد: ارشاد برای حمایت از گروه هنر و تجربه، فضایی را در نظر می گیرد و سوبسید مفصلی را در اختیار آنها قرار می‌دهد. ما توقع زیادی نداریم اما انتظارمان این است اگر وزارت ارشاد نگاه ویژه ای به ارزش های انقلاب اسلامی و مضامین مربوط به تاریخ انقلاب و بیداری اسلامی ندارد، حداقل نگاه یکسانی در این حوزه داشته باشد. وزارت ارشاد همان قدر که به عناصری که رسما اعلام می کنند که هیچ دلبستگی به انقلاب و جمهوری اسلامی ندارند و حتی خلاف مصالح نظام گام برمی دارند، کمک می کند، به ما هم نگاه یکسانی داشته باشد. البته جشنواره «عمار» از روزی که شکل گرفته است، خود را به این نوع بودجه ها متکی نکرده است، با این حال ما گلایه خود را مطرح می کنیم.

در پایان این جلسه، مسئول شورای سیاست‌گذاری جشنواره مردمی «عمار» از ارائه ۱۲ فیلمنامه از تولیدات این جشنواره به صدا و سیما سخن گفت و توضیح داد: همه این ۱۲ فیلمنامه از طرف صدا و سیما رد شد و شاید این فیلمنامه ها در طراز آثاری که تلویزیون پخش می کند، نبوده است. ما امیدواریم فیلمنامه هایی بنویسیم که در طراز آثار تلویزیون باشند. البته بی انصافی نمی کنیم و از پوشش خوب رسانه ای از جشنواره پنجم «عمار» که باعث ذوق‌زدگی دوستان ما در شهرستان ها شد، ممنونیم. جشنواره «عمار» در سال‌های اول و همزمان با حضور ضرغامی، رئیس سابق صدا و سیما بایکوت شده بود اما در دوره مدیریت جدید حمایت های خوبی صورت گرفته است و امیدواریم «عمار» به عنوان ویترین یک جریان فرهنگی و فیلمسازی زمینه ای را فراهم کند که صدا و سیما از این ظرفیت ها به نحو بهتری استفاده کند.