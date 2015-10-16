به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب شهبازپور عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه ثمره برگزاری جلسات پیشگیری تاکنون در جامعه نتیجه مطلوبی داشته است، اظهار داشت: همانند زمان های گذشته اگر پلیس همیار محرم نباشد کنترل برخی افراد، سخت خواهد بود.

وی بدحجابی و بی حجابی برخی از دختران و زنان در کنار دسته های شاه حسین گویان را از آسیب های جدی دانست و افزود: استفاده هیئت های عزاداری از بلندگو و طبل های بزرگ، پرچم نامناسب، قمه زنی و سایر ناهنجاری ها در ماه محرم که موجب نارضایتی شهروندان شود جرم تلقی می شود.

شهبازپور بابیان اینکه ائمه جماعت با شناساندن شخصیت های ائمه معصومین در کاهش آسیب های عزاداری قدم بردارند، ادامه داد: تقویت بنیه فرهنگی و بسترسازی مناسب برای جوانان اصولی ترین راه برای کاهش آسیب ها می شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر اضافه کرد: هدف دشمنان جهان اسلام بخصوص شیعیان گسترش بدعت و قمه زنی که هر دو منجر به مخدوش کردن چهره اسلام بوده و اگر جبهه فرهنگی تقویت نشود با مشکلات زیادی مواجه می شویم.

وی مسدود کردن خیابان ها را در روزهای عادی و ایجاد اختلال در امور مردم غیرقانونی عنوان کرد و بیان داشت: یکی از هدف های امام حسین(ع) از قیام خونین کربلا ایجاد آرامش و آسایش مردم بوده است.

شهبازپور ضمن اشاره به اینکه با مخلان نظم و امنیت در شهرستان اهر بطور قاطع برخورد می شود، بیان کرد: متاسفانه وجود برخی افراد در هنگام عبور دسته های عزاداری برای نوامیس مردم ایجاد مزاحمت می کنند که اگر مشاهده شود بخششی درکار نخواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر در پایان خاطرنشان کرد: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی قمه زنی حرام است، با توجه به این موضوع خوشبختانه اگر تذکرها و برخوردها نبود شاید اجرای این بدعت را ملاء عام مشاهده می کردیم.