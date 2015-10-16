گسترش فولاد و نفت تهران در تبریز به نتیجه تساوی رضایت دادند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم گسترش فولاد تبریز و نفت تهران که از ساعت ۱۵.۴۵ در ورزشگاه اختصاصی تیم تبریزی به مصاف هم رفته بودند برنده نداشت و این بازی با نتیجه یک بر یک به پایان رسید و دو تیم امتیازات را تقسیم کردند.

گل اول این بازی را در دقیقه ۴۶ نانگ برای تیم نفت به ثمر رساند و حملات شاگردان فراز کمالوند برای جبران نتیجه در دقیقه ۶۹ جواب داد و امید نظامی پور توانست روی کرنر ارسالی مثمر ثمر باشد و با یک شوت سرکش دروازه زردپوشان پایتخت را باز کند و بازی را به تساوی بکشاند. بعد از این گل حملات دو تیم نتیجه ای نداشت و بازی با همین نتیجه مساوی به پایان رسید.

قضاوت این دیدار که بر عهده غلامرضا جباری و کمک های حمید غمزه، میریعقوب حجتی و یاسر همرنگ بود کارت قرمز نداشت و تنها کارت زرد این بازی نیز به پیام صادقیان مهاجم نفت تهران در دقیقه ۵۰ داده شد.

بعد از کسب این یک امتیاز تیم گسترش فولاد تبریز با ۱۲ امتیاز در رده هفتم جدول قرار گرفت و نفت تهران نیز با یک بازی کمتر و پنج امتیاز در رده ۱۴ جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشورمان جای گرفت.