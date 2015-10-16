استقبال اندک تماشاگران تبریزی ازبازی/تشویق پیام صادقیان درزادگاهش

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم گسترش فولاد تبریز و نفت تهران از چارچوب هفته هشتم لیگ برتر که از ساعت ۱۵.۴۵ در ورزشگاه اختصاصی تیم تبریزی به مصاف هم رفته بودند برنده نداشت و این بازی با نتیجه یک بر یک به پایان رسید و دو تیم امتیازات را تقسیم کردند.

تعداد تماشاگران این دیدار در حدود ۳۰۰ نفر بود که این تعداد اندک نیز به شدت تیم تبریزی را تشویق می کردند. در ابتدای این دیدار تماشاگران پیام صادقیان مهاجم آذری تیم نفت را که در تبریز به دنیا آمده را تشویق کردند و وی نیز به تماشاگران دست تکان داد و از آنها تشکر کرد.

علیرضا بیرانوند دروازه بان نفتی ها که مدتی است با سرمربی تیمش به مشکل برخورده امروز نیمکت نشین بود و در ترکیب اصلی تیمش نیز قرار نگرفت.

خسروی دستیار علیرضا منصوریان در تیم نفت بعداز صحنه ای که کادر فنی زردپوشان در یک صحنه به داور بازی اعتراض کردند و اعتقاد به پنالتی داشتند به شدت به داور مسابقه اعتراض کرد و از کنار زمین اخراج شد.

فرزانه دستیار فراز کمالوند نیز در تیم گسترش فولاد چند دقیقه بعد از اخراج دستیار سرمربی تیم نفت در صحنه ای به شدت به داور مسابقه اعتراض کرد و وی نیز اخراج شد.

تنها کارت زرد این بازی که قضاوت آن بر عهده غلامرضا جباری و کمک های حمید غمزه، میریعقوب حجتی و یاسر همرنگ بود به پیام صادقیان مهاجم نفت تهران در دقیقه ۵۰ داده شد.

گل اول این بازی را در دقیقه ۴۶ نانگ برای تیم نفت به ثمر رساند و حملات شاگردان فراز کمالوند برای جبران نتیجه در دقیقه ۶۹ جواب داد و امید نظامی پور توانست روی کرنر ارسالی مثمر ثمر باشد و با یک شوت سرکش دروازه زردپوشان پایتخت را باز کند و بازی را به تساوی بکشاند. بعد از این گل حملات دو تیم نتیجه ای نداشت و بازی با همین نتیجه مساوی به پایان رسید.

بعد از کسب این یک امتیاز تیم گسترش فولاد تبریز با ۱۲ امتیاز در رده هفتم جدول قرار گرفت و نفت تهران نیز با یک بازی کمتر و پنج امتیاز در رده ۱۴ جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشورمان جای گرفت.