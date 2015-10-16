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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۲۲:۲۳

کشته شدن پناهجوی افغان با شلیک مرزبانان بلغارستان

کشته شدن پناهجوی افغان با شلیک مرزبانان بلغارستان

کمیساریای عالی آوارگان با ابراز تأسف از کشته شدن یک پناهجوی افغان به ضرب گلوله مرزبانان بلغارستان، تسریع کشورهای اروپایی در بازگشایی مراکز پذیرش آوارگان در یونان را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد امروز از اتحادیه اروپا خواست تا نسبت به بازگشایی سریع مراکز پذیرش آوارگان مهاجر در یونان با هدف ثبت درخواست ها از سوی پناهندگان و توزیع آنها میان کشورهای این اتحادیه اقدام کند.

در بیانیه صادره توسط این نهاد بین المللی آمده است: با توجه به نزدیک شدن آغاز فصل سرما لازم است مدیریت بحران در این خصوص سریعتر عمل کند؛ چرا که این موضوع بسیار حیاتی است.

در همین راستا خبرگزاری رویترز اعلام کرد که سازمان ملل از کشته شدن یک پناهجوی افغان به ضرب گلوله مرزبانان بلغارستان ابراز تأسف کرده و آن را در بحران کنونی آوارگان در اروپا بی سابقه توصیف کرد.

«لئو دوبس» سخنگوی کمیساریای عالی آوارگان در این باره گفت: از مقامات دولت بلغارستان می خواهیم هرچه سریع تر تحقیقات شفاف و مستقلی را در این باره انجام دهند.

کد مطلب 2942143

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