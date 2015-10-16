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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۸:۲۱

هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور؛

راه آهن استقلال اهواز را گلباران کرد

راه آهن استقلال اهواز را گلباران کرد

شهرقدس-تیم فوتبال راه آهن تهران در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، تیم استقلال اهواز را با پنج گل گلباران کرد و به اوضاع خود در جدول رده بندی مسابقات سر و سامان بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در حالی عصر جمعه در شهرهای مختلف ایران پیگیری شد که در یکی از دیدارهای این هفته، تیم های راه آهن تهران و استقلال اهواز در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف یکدیگر رفتند.

تیم های راه آهن تهران و استقلال اهواز در دیدارهای گذشته خود نتواسنته بودند امتیازات را جمع کنند به همین خاطر در میان تیم های انتهایی جدول رده بندی مسابقات قرار داشتند.

تیم راه آهن تهران که پس از برکناری فرهاد کاظمی، مهدی تارتار را بر روی نیمکت خود می دید، از هفته هفتم لیگ برتر نمایش خوبی را از خود نشان داد و توانست تیم استقلال تهران را با نتیجه سه بر سه متوقف کرده و ارزش های خود را به رخ حریفان بکشد.

شاگردان مهدی تارتار در هفته هشتم لیگ برتر نیز روند رو به رشد خود را ادامه دادند و توانستند در ورزشگاه شهدای شهر قدس و در حالی که به سه امتیاز دیدار با استقلال اهواز نیاز مبرم داشتند، شاگردان بختیاری زاده را با پنج گل، بدرقه کنند.

مهرداد محمدی دو گل، بهادر عبدی، حسین کریمی و امین منوچهری گل های راه آهن را مقابل تیم استقلال اهواز به ثمر رساندند.

تیم راه آهن با این پیروزی و کسب ۹ امتیاز به رده دهم جدول رده بندی مسابقات صعود کرد و استقلال اهواز نیز با این شکست در همان رده پانزدهم جدول باقی ماند.

کد مطلب 2942146

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