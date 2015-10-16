به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های پرسپولیس و صبای قم از هفته هشتم لیگ برتر در شرایطی از ساعت ۱۸ و ۲۴ آغاز دقیقه آغاز می شود در ابتدای مسابقه مراسم نوحه خوانی و سینه زنی برگزار شد.

حاشیه های این بازی را در زیر می خوانید:

* در حالی که نیم ساعت به شروع این مسابقه مانده بود بیش از ۱۵ هزار هوادار با لباس های مشکی و قرمز در ورزشگاه حضور پیدا کردند و بارها به نوحه خوانی و سینه زنی پرداختند.

* دو تیم پیش از آغاز این با لباس های منقش به عکس هادی نوروزی و شماره ۲۴ به گرم کردن بدنهایشان پرداختند.

* در جایگاههای روبروی سکو بارها موزائیک هایی توسط هواداران به نمایش درآمد که روی آن هادی ۲۴ نوشته شده بود.

* مرتضی قدیمی پور دروازه بان تیم پرسپولیس هنگامی که قصد ورود به ورزشگاه را داشت نیروهای حراست اجازه حضور به این بازیکن را ندادند و او تا دقایقی پیش از شروع مسابقه توانست در ورزشگاه حضور پیدا کند.

* همچنین یاد و خاطره سردار شهید اسلام حاج حسین همدانی گرامی داشته شد.

* محمد پنجعلی، فرشاد پیوس و خانواده مرحوم نوروزی از جمله افرادی بودند که در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی حضور داشتند.