استقلال اهواز با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه سیاوش بختیاری زاده پس از شکست سنگین تیم استقلال اهواز مقابل راه آهن تهران اظهار داشت: گلی که دریافت کردیم، شیرازه تیم ما را بر هم ریخت و پس از آن نیز بازیکنان استقلال اهواز نتوانستند تمرکز لازم را به دست آورند.

سرمربی استقلال اهواز نداشتن تمرکز کافی را یکی از دلایل شکست در این دیدار عنوان کرد و افزود: به دلیل نداشتن تمرکز کافی، نتوانستیم کنترل بازی را پس از دریافت گل در اختیار بگیریم.

وی با اشاره به بازی و عملکرد خوب بازیکنان راه آهن تهران در این مسابقه ادامه داد: باید به تارتار و تیم راه آهن به خاطر عملکرد خوب در این مسابقه تبریک بگویم.

سرمربی استقلال اهواز در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالی این تیم اشاره و با تشریح نقش این مشکلات در عملکرد تیم، گفت: تیم استقلال اهواز از ابتدای فصل تاکنون با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند.

بختیاری زاده همچنین از برنامه ریزی سازمان لیگ و تغییر زمان دیدار تیم های راه آهن تهران و استقلال اهواز به دلیل حضور بازیکنان راه آهن در تیم امید انتقاد کرد.

شاگردان مهدی تارتار در هفته هشتم لیگ برتر نیز روند رو به رشد خود را ادامه دادند و توانستند در ورزشگاه شهدای شهر قدس و در حالی که به سه امتیاز دیدار با استقلال اهواز نیاز مبرم داشتند، شاگردان بختیاری زاده را با پنج گل، بدرقه کنند.