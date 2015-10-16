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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۸:۴۴

سرمربی استقلال اهواز:

استقلال اهواز با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند

استقلال اهواز با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند

شهرقدس-سرمربی استقلال اهواز گفت: تیم استقلال اهواز از ابتدای فصل تاکنون با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه سیاوش بختیاری زاده پس از شکست سنگین تیم استقلال اهواز مقابل راه آهن تهران اظهار داشت: گلی که دریافت کردیم، شیرازه تیم ما را بر هم ریخت و پس از آن نیز بازیکنان استقلال اهواز نتوانستند تمرکز لازم را به دست آورند.

سرمربی استقلال اهواز نداشتن تمرکز کافی را یکی از دلایل شکست در این دیدار عنوان کرد و افزود: به دلیل نداشتن تمرکز کافی، نتوانستیم کنترل بازی را پس از دریافت گل در اختیار بگیریم.

وی با اشاره به بازی و عملکرد خوب بازیکنان راه آهن تهران در این مسابقه ادامه داد: باید به تارتار و تیم راه آهن به خاطر عملکرد خوب در این مسابقه تبریک بگویم.

سرمربی استقلال اهواز در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالی این تیم اشاره و با تشریح نقش این مشکلات در عملکرد تیم، گفت: تیم استقلال اهواز از ابتدای فصل تاکنون با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند.

بختیاری زاده همچنین از برنامه ریزی سازمان لیگ و تغییر زمان دیدار تیم های راه آهن تهران و استقلال اهواز به دلیل حضور بازیکنان راه آهن در تیم امید انتقاد کرد.

شاگردان مهدی تارتار در هفته هشتم لیگ برتر نیز روند رو به رشد خود را ادامه دادند و توانستند در ورزشگاه شهدای شهر قدس و در حالی که به سه امتیاز دیدار با استقلال اهواز نیاز مبرم داشتند، شاگردان بختیاری زاده را با پنج گل، بدرقه کنند.

کد مطلب 2942153

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