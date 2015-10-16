تعطیلی لیگ به تیم ها لطمه زد/ اجازه حمله به سایپا را ندادیم

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری پس از دیدار تیمش برابر سایپا گفت: ما بازی خوبی را ارائه کردیم و با توجه به شناختی که از سایپا داشتیم به خوبی خط حمله و بازیکنان خطرساز این تیم را کنترل کردیم و اجازه ندادیم مهاجمان این تیم صاحب موقعیت خاصی شوند.

گل محمدی در پاسخ به این سئوال که مجید جلالی به شدت از برخی از هواداران ذوب آهن که علیه او شعار دادند و او را مورد توهین قرار داده گفت: من دقیقا نمی دانم هوادارن چه صحتبی کرده اند اما به اعتقاد من کار درستی نیست و باید یاد بگیریم که به تمامی مربیان احترام گذاشته و آنها را مورد توهین قرار ندهیم.

سرمربی ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که آیا تعطیلات مداوم لیگ روند رو به رشد ذوب آهن را متوقف خواهد کرد یا خیر گفت: این مشکل فقط به ما مربوط نمی شود و به تمام تیم ها لطمه می زند. ما امیدوار بودیم که طوری برنامه ریزی انجام بگیرد که تیم ها مضرر نشوند.

وی گفت: خاطرم هست در پایان فصل گذشته در مصاحبه ای از مسئولین برنامه ریزی لیگ پانزدهم خواهش کردم طوری مسابقات را شروع کنند که تداخل زیادی بین لیگ و تیم ملی وجود نداشته باشد اما متاسفانه با این تعطیلات پی در پی و طولانی باشگاهها بیشتر از همه متضرر می شوند.

وی تاکید کرد: اردوهای طولانی تیم ملی به لیگ لطمه زده است اگر چه همه ما آرزو داریم تیم ملی مان موفق باشد و باید این شرایط را تحمل کنیم اما کاش برنامه ریزی طوری انجام می شد که زمان اردوها کوتاه تر بود تا تیم های لیگ برتری دچار مشکل نمی شدند.

یحیی گل‌محمدی در پاسخ به این سئوال که به اعتقاد شما آیا می توان یک تعامل خوب بین سرمربی تیم ملی و سرمربیان لیگ برتری انجام داد یا خیر گفت: در کشورهای اروپایی سرمربی تیم ملی با مربیان لیگ برتری نشست برگزار می کند و خواسته های خود را با آنان می گوید و مربیان تیم های لیگی نیز بنا بر خواسته سرمربی تیم، تمریناتشان را انجام می دهند اما متاسفانه در فوتبال ما چنین تعاملی وجود ندارد و البته باید به سرمربی تیم ملی هم حق داد که او می خواهد تفکرات خودش را به بازیکنان تیم ملی بدهد ولی با تمام این تفاسیر تیم های لیگ برتری بیشتر ضرر می کنند خصوصا مدیران باشگاهها که باید هزینه زیادی بپردازند تا بتوانند بازیکنانشان را در آمادگی کامل نگه دارند.

سرمربی ذوب آهن اصفهان در پایان و در خصوص رضا شکاری بازیکن آینده دار و جوان تیمش گفت: رضا بازیکنی است که در آینده حرفهای زیادی از او خواهیم شنید و اگر فکرش را متمرکز بر روی فوتبال کند می تواند یکی از بازیکنان بزرگ ایران در عرصه بین المللی باشد و من هم تلاش می کنم از جوانانم و همچنین رضا شکاری در نیم فصل دوم استفاده بیشتری کنم تا او تجربه اندوزی کرده تا بتواند به یک بازیکن خوب و با تجربه تبدیل شود.