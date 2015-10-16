به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان عصر جمعه در نشست خبری بعداز بازی تیمش برابر گسترش فولاد تبریز با اشاره به اینکه بازی خوب و باکیفیتی ارائه شد، افزود: ما به بازیکنان گسترش فولاد موقعیت ندادیم و آنها روی غفلت بازیکنان ما روی کرنر به گل رسیدند و ما نتوانستیم از تک گل خود محافظت کنیم و برنده از میدان خارج شویم.

وی با تشریح دلیل گل خوردن تیمش از روی ضربه کرنر گفت: بازیکنان ما باید شرح مسئولیت ها را در آن ضربه مشخص می کردند که چون شرح وظایف بازیکنان در آن صحنه مشخص نبود گل خوردیم.

وی با اشاره به اینکه امروز باید سه امتیاز را می گرفتیم، ادامه داد: گسترش فولاد تیم خوب و قابل احترامی است و بازی خوبی را امروز به نمایش گذاشت.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با بیان اینکه به داوری ‌ها اعتراض نمی‌ کنم، گفت: فاصله من با دروازه تیم تبریزی زیاد بود ولی احساس می کنم صحنه ای که مرضی اسدی توپ را گرفت پنالتی بود که داور نگرفت.

منصوریان سپس با تاکید بر اینکه دو بازیکن نزدیک هم بودند و دست اسدی جدا شود که می شد آن صحنه را پنالتی گرفت، افزود: البته این حرف ها الان فایده ای ندارد و از شروع کار مربیگری ‌ام عقیده ام این بود که به داور هرگز اعتراض نکنم و امروز هم به داور اعتراض نکردم.

وی در خصوص تعویض اجباری تیمش نیز گفت: سانتوس یکی از بهترین مدافعان ما است که امروز مصدوم شد و مجبور شدم او را تعویض کنم و تغییر تاکتیکی دهم.