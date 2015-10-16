بازیکنان راه آهن تاکتیک پذیری خود را نشان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه مهدی تارتار پس از پیروزی پرگل تیم راه آهن تهران مقابل استقلال اهواز در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور اظهار داشت: قبل از مسابقه نکات لازم را به بازیکنان تیم راه آهن گوشزد کردم و آنان نیز نکات را در زمین پیاده کردند.

سرمربی تیم راه آهن تهران با اشاره به عملکرد خوب شاگردان خود مقابل استقلال اهواز افزود: بازیکنان راه آهن با عملکرد خوب خود در این دیدار، تاکتیک پذیری خود را به همگان نشان دادند.

وی با اشاره به دور بودن محسن ایران نژاد از میادین مسابقه ادامه داد: این پیروزی پرگل را به محسن ایران نژاد تقدیم می کنیم که امروز نیز در کنار بازیکنان این تیم در ورزشگاه حضور داشت.

تارتار ادامه داد: قطعا بازیکنان راه آهن می توانند عملکرد و نمایش بهتری از خود نشان دهند که با افزایش شناخت من و بازیکنان از یکدیگر شاهد موفقیت این تیم خواهیم بود.

گفتنی است شاگردان مهدی تارتار در هفته هشتم لیگ برتر نیز روند رو به رشد خود را ادامه دادند و توانستند در ورزشگاه شهدای شهر قدس و در حالی که به سه امتیاز دیدار با استقلال اهواز نیاز مبرم داشتند، شاگردان بختیاری زاده را با پنج گل، بدرقه کنند.

مهرداد محمدی دو گل، بهادر عبدی، حسین کریمی و امین منوچهری گل های راه آهن را مقابل تیم استقلال اهواز به ثمر رساندند.