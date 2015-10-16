بهنام اسبقی حذف شد/ پيروزيی های با ارزش يعقوبی و مردانی

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه اين رقابتها كه در منچستر جريان دارد بعد از شكست و حذف شکرانه ايزدي ، بهنام اسبقي در دومين مبارزه خود برابر كنيم هون كره اي نتيجه را واگذار و از دور رقابتها كنار رفت.

در وزن ۶۸- کیلوگرم بهنام اسبقی كه دور نخست ۱۰ بر ۲ «توماس افوزنیکو» از استرالیا را شکست داده بود دور دوم به مصاف «هون کیم» از کره جنوبی رفت و ١١ بر ٥ نتيجه را واگذار كرد و از دور مسابقات كنار رفت. اسبقي بعد از پشت سر گذاشتن دوران آسيب ديدگي بازگشت موفقي به صحنه مسابقات نداشت.

در همین وزن ابوالفضل یعقوبی در یک مبارزه برتر ۱۲ بر یک «مایکل هاروی" از انگلیس را شکست داد. وی در دومین پیکار خود در این رقابتها ١٦ بر ٦ مارتين استامپر ديگر نماينده انگلستان را شكست داد. وي براي رسيدن به نيمه نهائي «جواد آچاپ» از بلژيك را پيش رو دارد. این بلژیکی نفر اول جهان در سال 2015 و رنکنیگ المپیکی است.

همچنین در وزن ۸۷+ کیلوگرم سجاد مردانی در اولین دیدار ۷ بر یک «مارتین سیو» از آرژانتین را شکست داد. مرداني در مبارزه بعدي «مولفتا» قهرمان المپيك از ايتاليا را ٩ بر ٢ شكست داد. وی در مرحله یک چهارم «دیمیتری شوکین» قهرمان سال 2015 جهان را پیش رو دارد. در همین وزن امید عمیدی دیگر نماینده کشورمان در اولین دیدار «والکر وودزیچ» آلمانی را ٤ بر دو شكست داد و به دور دوم رفت.

این مسابقات در منچستر ادامه دارد و در سنگین وزن عمیدی و مردانی باید با رقبای خود دیدار کنند.