نفرات برتر پینگ پنگ خردسالان کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات به مدت دو روز به میزبانی هیات پینگ پنگ استان مرکزی با شرکت ۸۰ ورزشکار از ۲۰ استان شامل آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، توابع تهران، خراسان جنوبی، خوزستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد در سالن اختصاصی پینگ پنگ مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

در این مسابقات پس از انجام ۱۶۷ بازی در دو مرحله مقدماتی و نهایی، در پایان محمدعلی صمدی و مبین نجفی هر دو از تهران، مصطفی طاهری از خراسان جنوبی، پارسا مهرابی از فارس، ایلیا عباسی از همدان، سامران کریمی از خوزستان، محمدرضا نجاتی از تهران و کیارش عبدالملکی از کردستان به ترتیب عناوین اول تا هشتم را کسب کردند و به نفرات اول تا سوم مدال و حکم اهدا شد.

هشت نفر برگزیده این مسابقات در دسته برتر پینگ پنگ خردسالان کشور حضور می یابند.

گفتنی است بنیامین فرجی از تهران متولد ۱۳۸۸ به عنوان خردسال ترین شرکت کننده این دوره از مسابقات معرفی شد و محمود همت نیز به عنوان نماینده فدراسیون تنیس روی میز در این مسابقات حضور داشت.